Les promoteurs de certains grands évènements « devraient assumer une partie de la facture » associée à la surveillance et la sécurité, estime le chef de la police de Montréal, Fady Dagher. Il entend avoir des discussions en ce sens avec les plus grands joueurs, comme le Grand Prix de Formule 1 ou encore evenko.

« Certains grands promoteurs devraient assumer une partie de la facture, absolument. Je comprends très bien qu’il y a des instances qui vous diront le contraire. Mais il va falloir qu’il y ait une réflexion », a commenté M. Dagher lundi, en marge d’une conférence de presse sur le bilan 2023 de son organisation.

Appelé à préciser sa pensée, le chef de police a expliqué qu’il « ne s’agit pas de commencer à facturer des instances communautaires ou des OBNL qui ont de la difficulté à arriver ». « On n’est pas dans le Tour de l’île, a-t-il imagé. Mais pour d’autres méga-évènements, on sait qu’on pourrait avoir une discussion. »

Ses équipes sont présentement « en train d’évaluer » si en fonction de chaque évènement, « ça prend nécessairement un policier ou ça peut être en partie de la sécurité privée que le promoteur paie », a poursuivi M. Dagher.

Il affirme que ces débats doivent avoir lieu dans un contexte où les policiers montréalais font souvent du temps supplémentaire « et sont épuisés ». « Ce n’est pas normal qu’on ait un week-end avec un, puis un deuxième et un troisième gros évènement. […] Oui, il y a des évènements qui n’ont pas le choix sur la date, mais est-ce que ça serait possible de ne pas additionner ? », s’est questionné le chef de police.

« L’an dernier, on avait eu le Grand Prix et le spectacle de Metallica en même temps. Ça, pour nous, ce sont des effectifs et encore des effectifs en temps supplémentaire », a encore poursuivi Fady Dagher. Ce dernier assure que l’objectif n’est en rien financier. « On ne cherche pas à être payés […], mais pourvus qu’on ne mette pas à risque l’évènement. »

Outre le Grand Prix de Formule 1, le patron du SPVM a par ailleurs nommé le promoteur evenko, responsable de plusieurs grands festivals, comme un potentiel cas de figure. « Je ne parle pas de Juste pour rire, du Festival de jazz. On parle plus des évènements privés comme Osheaga et compagnie », a-t-il illustré.

À ses côtés, le chef de la Direction des services spécialisés, Marc Charbonneau, a fait valoir « qu’il faut être capables de s’asseoir ensemble et mieux planifier les évènements quand ils se déroulent en même temps ». « Est-ce qu’on pourrait restreindre un peu les parcours ou changer les trajets comme tels, par exemple ? Ce sont des travaux qu’on est en train d’enclencher, parce que les évènements sont grandissants. »

Bon an mal an, la métropole accueille environ 500 manifestations et près de 2000 évènements festifs, a de son côté ajouté le chef de la Direction des services de proximité, Cédric Couture. « Quand on superpose tout ça aux besoins avec la violence armée, réponse aux appels, on arrive souvent à notre limite », a-t-il conclu.