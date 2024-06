PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

Parmi les vétérans participant au Tour la nuit, on retrouve Réal Tremblay, mécanicien bénévole enrôlé il y a 32 ans. « La première fois que je me suis pointé au Tour de l’île, j’avais ma sacoche avec mes outils et j’ai passé mon temps à réparer des vélos même si je n’étais pas bénévole ! Alors je me suis dit : autant embarquer. » Parmi les pépins qu’il répare couramment : des pneus crevés, des freins mal ajustés et des dérailleurs enroulés dans un rayon. « L’idée, c’est d’être capable de bricoler pour que les gens puissent finir le tour. » Passionné par son rôle, il ne s’en fait pas de terminer parmi les derniers. « L’an dernier, j’étais rendu à mi-parcours et ils rouvraient les rues », rigole-t-il.