Un tramway plus cher, mais plus vaste

Le tramway de l’est de Montréal coûtera près de six milliards de plus que prévu, mais son tracé repensé permettra de générer un plus grand achalandage, a appris La Presse. C’est le pari de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui doit dévoiler ce vendredi sa proposition finale. Une partie souterraine sera intégrée sous la rivière des Prairies et plusieurs nouvelles stations s’ajouteront.

« On est pas mal sûrs que cette fois-ci, c’est la bonne », lance le directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Benoît Gendron, en entrevue. « Pour nous, l’acceptabilité sociale est acquise. On a examiné cinq scénarios et c’est celui-ci qui rallie le plus de gens. Tout le monde, tant au fédéral qu’au provincial et au municipal, adhère très fortement au projet. »

Il s’agit de la troisième mouture du Projet structurant de l’Est (PSE) depuis juillet, la première, 100 % souterraine et chiffrée à 36 milliards, ayant reçu un accueil défavorable du gouvernement. Puis l’idée d’un tramway à 13 milliards, 31 kilomètres et 28 stations avait émergé début janvier, après des révélations de La Presse.

Sauf revirement, le projet fera 38 km et comptera 31 stations. La distance entre chaque station passera ainsi de 1100 à 1270 m. Coût total : 18,6 milliards, dont 6,7 milliards en construction, 4,4 milliards d’indexations et une provision de risques de 3,8 milliards.

« On a tout mis sur la table », dit M. Gendron, qui prend soin de rappeler que le modèle de la Caisse de dépôt et son Réseau express métropolitain (REM) n’impose pas autant de transparence.

Sur l’île de Montréal, le tracé sera similaire au scénario initial, dans l’axe des boulevards Maurice-Duplessis et Lacordaire, ainsi que la rue Sherbrooke Est, entre le cégep Marie-Victorin et la gare de Pointe-aux-Trembles, le long de la ligne verte du métro.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Tracé final du tramway de l’est dévoilé ce vendredi

La connexion du tramway avec le métro de Montréal se fera toujours sur deux lignes : d’abord, avec la future station Lacordaire, incluse dans le prolongement de la ligne bleue dont les travaux doivent se terminer en 2030, puis avec les stations Cadillac, Langelier, Radisson et Honoré-Beaugrand, sur la ligne verte.

Des nouveautés et plus d’achalandage

Plusieurs nouveautés s’ajouteront toutefois au projet du PSE, dont une nouvelle station à Montréal-Est pour desservir les citoyens de cette municipalité où on projette d’importants développements.

À Repentigny, où le tramway devait passer par la rue Notre-Dame, le maire Nicolas Dufour semble avoir été entendu. L’élu avait dit craindre la construction de nouveaux condos sur cette artère déjà surchargée. Le tramway circulera maintenant le long de l’autoroute 40 et la municipalité comptera deux stations, l’une à la gare de Repentigny, l’autre au coin du boulevard Brien, où un projet immobilier est attendu.

« Là, on se donne les chances de réussir », a jugé le maire Nicolas Dufour, lorsque joint au téléphone. « En roulant sur la 40, les gens vont se demander eux-mêmes pourquoi ils sont dans leur voiture en voyant un tramway circuler à grande vitesse. »

Autre fait majeur : le mode souterrain, qui avait été complètement évacué jusqu’ici, sera de retour dans le projet à partir de la 81e Avenue. « On plongera sous les espaces verts de l’extrémité est de Montréal pour traverser la rivière des Prairies et ressortir du côté de la couronne nord, dans le secteur de Lachenaie à Terrebonne, où il y a bien sûr l’hôpital Pierre-Le-Gardeur et le pôle universitaire que veut développer l’UQTR », explique à ce sujet le responsable du PSE, Marc Dionne.

Depuis Lachenaie, les trains reviendraient à la surface pour se rendre jusqu’à Repentigny, précise-t-il. « On a confiance que ça réponde aux besoins des citoyens. Les stations sont au bon endroit, avec le bon mode pour l’achalandage anticipé. C’est une colonne vertébrale en termes d’aménagement », note M. Dionne.

Ces changements feraient bondir l’achalandage de 86 000 à près de 97 000 usagers par jour, selon l’ARTM, qui anticipe 30 000 trajets en heure de pointe matinale, contre 26 000 dans l’ancienne version.

Le gain de temps par rapport au transport collectif existant serait de 10 à 22 minutes, tandis que par rapport à la voiture, ce serait jusqu’à une heure plus rapide. Environ 22 % des usagers du PSE abandonneraient à terme leur automobile.

Livrer « le plus vite possible »

Pour le moment, l’échéancier visé demeure autour de 2035 ou 2036, mais Benoît Gendron admet que l’arrivée de l’agence des transports, censée réduire les délais et les coûts, pourrait « accélérer » les travaux. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a déjà émis le souhait que le PSE soit l’un des premiers projets de cette future agence.

« À première vue, la proposition tient compte de nos engagements : désenclaver et redévelopper l’est de Montréal et connecter Lanaudière à un réseau structurant de transport. Le PSE devra aller de l’avant », a de son côté réagi le cabinet de Mme Guilbault, qui avait été au cœur des débats pour l’atteinte d’un coût « financièrement responsable » il y a quelques mois.

M. Gendron, lui, est catégorique. « On souhaite que le projet soit livré aux citoyens le plus rapidement possible. La prochaine étape, c’est l’avant-projet préliminaire [APP], donc de finaliser les tracés, valider les hypothèses d’aménager, bref d’avancer dans l’ingénierie. On veut enchaîner », avance-t-il.

Son groupe affirme aussi avoir identifié d’autres « perspectives de développement », dont le prolongement d’une voie réservée sur les autoroutes 25 ou 640 et une extension du PSE jusqu’à la gare de Mascouche.

Quant à un prolongement vers le centre-ville, écarté depuis le retrait de CDPQ Infra en mai 2022, il pourrait se faire par les axes Dickson et Notre-Dame, mais seulement « lorsque l’achalandage de la ligne verte le rendra nécessaire », conclut de son côté Marc Dionne.