La congestion monstre provoquée par les travaux au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qu’appréhendaient les automobilistes s’est confirmée le week-end dernier, surtout sur les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain. Ceux-ci ont été littéralement « pris d’assaut », avec une hausse moyenne d’achalandage de 17 %.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Samedi, le pont Jacques-Cartier a en effet enregistré tout près de 97 000 passages automobiles, une hausse de plus de 15 % par rapport à la moyenne, qui est d’environ 84 000 trajets.

Le dimanche, c’était plus de 87 000 passages, une hausse encore plus marquée de 34 % par rapport à la moyenne d’environ 65 000 trajets. Au total, le pont a donc reçu 184 000 automobilistes durant le week-end, comparativement à 149 000 en temps normal, un bond d’environ 23 %.

« C’est énorme. On n’avait pas vu ça depuis presque trois ans, lors de samedis achalandés prépandémiques. On peut effectivement dire qu’on a été pris d’assaut », évoque en entrevue la porte-parole de l’organisme Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, Nathalie Lessard.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Embouteillage sur la 132 en direction ouest pour accéder au pont Jacques-Cartier, samedi

Aucun accès au pont Jacques-Cartier n’avait été épargné ce week-end par la congestion, comme on en voit peu souvent dans ce secteur, surtout un samedi après-midi. Sur la route 132 en direction ouest, par exemple, les automobilistes étaient immobilisés dès le boulevard Roland-Therrien, à plusieurs kilomètres de l’accès au pont. Sur le boulevard Taschereau, le bouchon faisait plus de trois kilomètres, jusqu’au boulevard Curé-Poirier, a pu constater La Presse.

Idem pour Samuel-De Champlain

Le pont Samuel-De Champlain a également été emprunté plus qu’à l’habitude en fin de semaine, confirme le Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSLG). En moyenne, lors d’une fin de semaine typique comme celle du 15 et 16 octobre, on y recense 135 000 véhicules par jour le samedi, puis 120 000 le dimanche. Le week-end dernier, c’était plutôt 155 000 samedi (+ 15 %), puis 134 000 dimanche (+ 11 %).

« Globalement, la fermeture du tunnel en direction nord a entraîné une hausse de l’achalandage vraiment significative. On remarque également que l’achalandage a été plus élevé en direction nord, ce qui est inhabituel », affirme le porte-parole de SSLG, Martin Chamberland. « Il sera très intéressant d’observer la situation à Montréal lors de la fin de semaine du 29-30 octobre avec la fermeture du tunnel en direction sud », ajoute le porte-parole.

Il tient toutefois à rappeler « qu’une fermeture d’une direction complète, on ne verra pas ça pendant la réfection complète ». « C’est une situation exceptionnelle. En fin de semaine, c’était vraiment la tempête parfaite pour tout le monde », explique-t-il.

Québec reste optimiste

Au ministère des Transports du Québec (MTQ), le porte-parole Gilles Payer a soutenu lundi que la situation s’est malgré tout « bien déroulée » ce week-end. « Bien que nous ayons pu observer de la congestion à Montréal et sur la Rive-Sud, nous avons déjà connu pire lors de fermetures similaires antérieures », illustre-t-il par courriel.

« Les temps observés le samedi pour quitter l’axe du tunnel à la sortie 90 Varennes La Prairie/USA, de l’autoroute 20 en direction ouest et la réintégrer via le chemin de détour, était de 40 à 60 minutes. […] Pour ce qui est de dimanche, les temps de parcours étaient de 30 à 40 minutes », relate encore M. Payer, disant n’avoir pas non plus « observé plus d’accrochages qu’à l’habitude ».

N’empêche, ces premiers chiffres d’achalandage devraient en quelque sorte « préparer les gens à ce qui s’en vient » dans les prochaines années, affirme Nathalie Lessard.

On espère vraiment que les gens vont adopter un plan B, parce que le statu quo n’est pas une option. On ne peut pas absorber les quelque 60 000 véhicules par jour qui seront détournés du tunnel. Nathalie Lessard, porte-parole des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée

C’est que hormis la voie centrale du pont, dont la direction peut être alternée en fonction de la pointe, le pont Jacques-Cartier dispose de « peu de souplesse » pour accueillir cet achalandage en plus. « Il y a une limite à ce qu’on peut faire. On ne peut pas élargir le pont, qui est déjà congestionné sur les trois voies dans le sens de la pointe », conclut la porte-parole à ce sujet.

Avec Léa Carrier, La Presse