« Certains dirigeants » de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) sont, aux yeux de la mairesse Valérie Plante, « un peu durs dans les négociations » entourant le REM de l’Est, soutient le premier ministre François Legault. Pour rassurer la société d’État, il précise qu’elle n’aura pas à mettre un sou de plus pour bonifier le projet estimé à 10 milliards de dollars, car ce sont le gouvernement et la Ville de Montréal qui le feront. Il promet « un beau projet ajusté ».

Tommy Chouinard La Presse

Pour une troisième journée consécutive, l’opposition a talonné le gouvernement à l’Assemblée nationale au sujet du REM de l’Est qui est la cible de sévères critiques de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et de la Société de transport de Montréal (STM) selon des documents révélés par La Presse cette semaine.

François Legault a ajusté son discours après avoir déclaré plus tôt cette semaine que « la balle est dans le camp de Mme Plante de proposer un nouveau projet qui fait son affaire ». La mairesse a déploré qu’elle soit ainsi « acculée au pied du mur », qu’on lui donne un droit de vie ou de mort sur le REM de l’Est.

Au Salon bleu jeudi, François Legault a voulu apaiser les tensions. « On a d’excellents liens, la mairesse et moi », a-t-il insisté à plusieurs reprises. Il a laissé entendre que Mme Plante n’a plus, seule, la responsabilité de soumettre un nouveau projet.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE François Legault

« C’est un beau projet, et la mairesse de Montréal appuie le projet. Et on s’est promis, il n’y a pas plus tard que deux jours, que le plus vite possible, tous les deux, avec bien sûr la ministre responsable de la métropole, on va faire une belle annonce d’un beau projet ajusté. » Il a plus tard précisé que cela se ferait « au cours des prochains mois », puisqu’il attend toujours le rapport du comité d’experts sur l’intégration urbaine du REM de l’Est.

« Ce que la mairesse trouve, c’est que certains dirigeants de la Caisse sont un peu durs dans les négociations. On a expliqué à la Caisse que le gouvernement et la Ville de Montréal sont prêts à investir pour bonifier le projet. Donc, on ne remet pas en question la rentabilité pour la Caisse du projet de 10 milliards. Ils n’avaient peut-être pas bien compris ça. Les remarques de la mairesse, c’était sur certains dirigeants de la Caisse, pas sur le gouvernement. »

Il a rappelé que la mairesse a promis d’investir 500 millions pour aménager les abords du REM. « Le gouvernement est aussi prêt à faire des efforts. Je ne parle pas de la Caisse, je parle du gouvernement », a insisté M. Legault.

Son ministre des Transports, François Bonnardel, évoquait des « sommes importantes » mercredi. Valérie Plante chiffre à un milliard la facture totale des travaux d’aménagements.

Pour la cheffe libérale, le REM de l’Est est un projet fait « sur un coin de table, mal ficelé », qui augmenterait bien peu le nombre d’usagers de transport en commun. Elle demande au gouvernement de « refaire ses devoirs ».

« Plutôt que de rallier les différents acteurs par rapport à cet enjeu, la CAQ fait ce qu’elle sait faire de mieux, c’est-à-dire diviser. Elle a condamné le rapport qui a été émis par l’ARTM. Elle a discrédité la STM. Elle a fait des consultations dont les dés étaient pipés d’avance, on connaissait les résultats. Et le résultat des courses, monsieur le président, les résidents dans l’Est de Montréal, ils ne se sentent pas écoutés ou entendus », a-t-elle soutenu.

François Legault croit plutôt plutôt que les citoyens de ce secteur « vont se rappeler que (les libéraux) étaient contre ce projet extraordinaire du REM de l’Est » et qu’ils les ont « négligés pendant des années ».

« On revoit dans les dernières remarques la méthode caquiste : ils s’obstinent, ils n’écoutent pas, et quand le projet pète, ils sont en train de blâmer les autres », a lancé Dominique Anglade.