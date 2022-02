Le projet du REM de l’Est devra être « évalué en bonne et due forme » avant d’aller de l’avant, affirme la mairesse de Montréal Valérie Plante, au moment où l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) remet durement en question ce nouveau tronçon du train électrique de la Caisse de dépôt.

« Le REM est le plus important projet de transport collectif depuis une décennie et il doit être évalué en bonne et due forme », a en effet martelé la mairesse dans une déclaration transmise par son cabinet, en début de journée mardi.

Son administration compte « demander à ce que l’avis réalisé par l’ARTM » lui soit présenté et « prendre le temps de l’analyser ». « Le projet REM doit contribuer au développement de l’offre en mobilité dans la région métropolitaine, au développement du territoire et renforcer le réseau de transport collectif de façon globale », insiste l’entourage de Mme Plante.

Elle rappelle avoir déjà présenté ses « conditions gagnantes pour en faire le meilleur projet » et assure tout faire pour « les concrétiser ». « Aujourd’hui, un comité d’experts fait son travail de façon indépendante et rigoureuse », signale-t-elle aussi, en référence au groupe de spécialistes créé par Québec en mai dernier pour assurer l’intégration architecturale du projet.

Mardi, La Presse révélait un avis dévastateur de l’ARTM, qui conclut que d’autres options que le REM de l’Est devront être envisagées tant ce nouveau tronçon du train électrique comporte d’inconvénients, notamment le faible nombre de déplacements (12 %) se destinant au centre-ville.

Dans une brève mise au point mardi matin, le directeur général de l’ARTM, Benoit Gendron, a indiqué que « les décisions finales appartiendront au gouvernement ». Il a toutefois confirmé « qu’à la lumière des constats qui se dégagent de nos analyses, nous suggérons d’envisager des options qui permettraient un projet mieux ancré » avec les autres réseaux de transport déjà en place, « ainsi qu’une meilleure adéquation entre les besoins de déplacement, les milieux urbains traversés, le mode proposé et les coûts d’investissement ».

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Aref Salem, blâme la mairesse pour la faiblesse de son soutien au projet. « Le train de l’Est est un train essentiel. C’est un projet mobilisateur et essentiel pour les gens. Ce projet structurant de presque 10 milliards de dollars vient donner beaucoup de vie et beaucoup d’amour à ce coin-là », a dit M. Salem, mardi.

Comme la mairesse siège au conseil d’administration de l’ARTM, elle ne pouvait ignorer que l’organisation s’apprêtait à torpiller le projet de REM de l’Est, a-t-il continué. « On vient de voir la mairesse laisser tomber ce projet, a-t-il dit. Elle est en train d’enterrer une autre promesse électorale phare. Qu’elle nous dise si elle veut ou non ce projet-là. »

Valérie Plante confirme avoir rencontré vendredi dernier des représentants du gouvernement Legault et de CDPQ-Infra. Elle aurait alors réitéré ses « trois conditions de réussite du projet », soit un droit de parole de la Ville dans l’intégration du projet, un volet distinct pour l’aménagement urbain et un financement assuré pour le concrétiser. La Ville dit « compter sur l’appui et la collaboration du gouvernement du Québec pour s’assurer que tous les partenaires travaillent de concert pour réaliser le meilleur projet possible ».

À Québec, la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, s’est dite étonnée par la situation. « On pense que l’ARTM doit refaire ses devoirs », a-t-elle soutenu, en assurant que « le projet va de l’avant » malgré tout.

CDPQ Infra, de son côté, dit n’avoir été « aucunement inclus dans le processus de préparation et de rédaction du rapport » de l’ARTM alors qu’elle « travaille beaucoup » avec cet organisme et le « rencontre sur une base régulière ». « On a été avisé jeudi. On va prendre le temps de répondre à chacun des éléments, point par point », a assuré le responsable des communications, Jean-Vincent Lacroix.

