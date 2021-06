Le pont Samuel-De Champlain s’est illuminé aux couleurs orange et violet, mercredi soir à Montréal, pour honorer la mémoire des 215 enfants dont les restes ont été découverts près d’un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Pour la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, ce geste a pour but d’honorer « les enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats autochtones ainsi que leurs familles et les survivants ».

« Nous devons reconnaître les conséquences dévastatrices des erreurs passées, y compris des pensionnats autochtones, tout en découvrant et en honorant la richesse des cultures et des expériences vécues des Premières Nations, des Inuits et des Métis », a-t-elle indiqué dans un communiqué paru peu avant l’illumination du pont, mercredi.

Ottawa précise par ailleurs qu’une ligne d’écoute téléphonique a été mise sur pied et est à la disposition « de toutes les personnes affectées par le système des pensionnats autochtones ». « Des conseillers qualifiés en intervention d’urgence sont disponibles 24 heures sur 24 », assurent les autorités, qui invitent toute personne en ressentant le besoin de composer le 1-866-925-4419.

Après le coucher du soleil, sur les coups de 22 heures, l’éclairage du pont Samuel-De Champlain retournera à ses couleurs habituelles, soit le bleu et le vert, qui sont utilisées pendant toute la période de migration des oiseaux, soit jusqu’au 15 juin prochain.

Plus tôt cette semaine, lundi soir, plus de 200 personnes se sont rassemblées à la tombée du jour lundi soir, au pied du mont Royal, pour honorer eux aussi la mémoire des 215 enfants. C’est au son des tambours et de chants que s’est déroulé l’émouvant hommage, organisé par l’organisme et refuge pour sans-abri Résilience Montréal.