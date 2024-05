Bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent Déclaration commune de maires canadiens et américains pour « attirer les industries bleues et vertes »

(Montréal) La mairesse de Montréal Valérie Plante, le maire de Chicago Brandon Johnson et celui de Milwaukee Cavalier Johnson ont signé une déclaration, mercredi après-midi, appuyée par plus de 260 maires, qui vise à transformer le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent en « corridor économique bleu-vert du 21e siècle ».