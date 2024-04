Plusieurs centaines de personnes, politiciens et personnalités publiques se sont rassemblées à Montréal, en réclamant un « avenir énergétique juste et viable », à l’occasion du 55e Jour de la Terre.

« La planète n’est pas à vendre », « Non à Northvolt », « L’écocide continue », pouvait-on lire sur plusieurs affiches des manifestants, qui se sont rassemblés peu après midi au monument George-Étienne Cartier, au pied du parc du Mont-Royal.

La foule doit se rendre jusqu’à la Place-des-Arts, dans le centre-ville de Montréal.

Quatre organismes, soit Pour le futur Montréal, Attac Québec, La Planète s’invite au parlement et le Chœur de la transition de Montréal étaient derrière l’organisation de la manifestation. Dans un communiqué conjoint, les groupes ont notamment déploré dimanche que « l’usine de batteries Northvolt et de nombreux autres projets, présentés comme des projets de transition énergétique, soulèvent de nombreux questionnements ».

« L’imminent dépôt d’un projet de loi sur l’encadrement et le développement des énergies propres ouvrirait la porte à la dénationalisation d’Hydro-Québec. Les organisateurs de la manifestation déplorent ces choix gouvernementaux qu’ils qualifient de fausse transition qui continue la destruction de l’environnement en priorisant le profit des multinationales au bien-être de la population », ont-ils ajouté à ce sujet.

Les organisateurs dénoncent par ailleurs « le manque de transparence du gouvernement et son mépris envers les processus démocratiques » et appellent « à un réel débat public qui permettra de créer ensemble un avenir énergétique juste et viable ».

Le message qu’on veut envoyer, c’est de sortir de l’espèce de torpeur des dernières années depuis la pandémie. On voit les feux de forêt et les catastrophes environnementales qui se multiplient. Là, il faut vraiment se remettre sur la voie de la lutte à la crise climatique. Claude Vaillancourt, président d’Attac Québec

Moins de mobilisation qu’avant ?

En point de presse, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a fait valoir que « la crise climatique ne s’en va nulle part », avouant toutefois que l’essoufflement de la mobilisation d’autrefois est peut-être dû à la crise du coût de la vie qui met une « pression financière » sur les individus.

« J’ai envie de lancer un message d’espoir. […] On est parmi les mieux placés au monde, on a de l’énergie propre à revendre. On est capables d’être le pays le plus vert au monde », a plaidé M. Nadeau-Dubois, en insistant sur le fait que les jeunes « ne doivent pas se décourager ».

Tout cela survient alors qu’au mois de mars dernier, un rapport des Nations unies (ONU) avait confirmé que 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, avec une température moyenne à la surface du globe de 1,45 °C au-dessus du niveau de référence de l’ère préindustrielle. La décennie 2014-2023 a aussi été la plus chaude jamais observée, dépassant la moyenne 1850–1900 de 1,20 °C.

D’autres manifestations écologistes étaient prévues ce dimanche à travers la province, notamment à Québec, au parc du Musée à proximité du musée National des Beaux-Arts. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon devait notamment y prendre part. À Montréal, la porte-parole nationale et le co-porte-parole du PQ, Méganne Perry Mélançon et Stéphane Handfield, étaient aussi présents.