Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Question : En quelle autre année le Royaume-Uni a-t-il relâché aussi peu de GES qu’en 2023 ?

Réponse : Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Royaume-Uni ont reculé de 5,7 % en 2023. À 383 millions de tonnes d’équivalent CO 2 , c’est le plus bas niveau enregistré depuis... 1879. Selon une analyse du site spécialisé Carbon Brief, les émissions du Royaume-Uni sont maintenant inférieures de 53 % au niveau de 1990. Pendant cette période, le produit intérieur brut (PIB) britannique a néanmoins augmenté de 82 %.

Pas pour tout de suite, l’anthropocène

PHOTO JOHN BURCHAM, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’être humain aurait suffisamment modifié l’environnement au point où l’on trouve des traces de ses activités dans la géologie de la planète.

On en parle de plus en plus, mais les experts ne s’entendent toujours pas pour faire de l’anthropocène une époque inscrite officiellement à l’échelle des temps géologiques. Un comité de la Commission internationale de stratigraphie a rejeté au début du mois de mars une proposition qui aurait fait de l’anthropocène une époque géologique à part entière. Cette époque est censée indiquer que l’être humain a suffisamment modifié l’environnement au point où l’on trouve des traces de ses activités dans la géologie de la planète. Les experts ne s’entendent pas entre autres sur la période où l’anthropocène aurait commencé.

1,7 million de morts par année à cause des voitures

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE En 2019, 43 % des personnes tuées lors d’un impact avec un véhicule étaient des piétons, des cyclistes ou des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Les voitures sont à l’origine de près de 1,7 million de morts dans le monde chaque année, conclut une étude publiée dans la revue Journal of Transport Geography, en février dernier. En plus des nombreux dommages liés à la pollution, à l’extraction des ressources et à la destruction des écosystèmes, la dépendance à la voiture est aussi à l’origine de nombreux problèmes de santé publique, estiment les auteurs. En 2019, par exemple, 43 % des personnes tuées lors d’un impact avec un véhicule étaient des piétons, des cyclistes ou des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Selon les chercheurs, remplacer le parc automobile par des voitures électriques ne permettra pas d’améliorer ce bilan mortel, à moins de changer les politiques publiques en place, qui accordent une large place aux déplacements en voiture.

Le réalisateur de Don’t Look Up persiste et signe

Le réalisateur du film Don’t Look Up (Déni cosmique), Adam McKay, persiste et signe avec une nouvelle publicité produite par Yellow Dot Studios. La société qu’il a lancée l’an dernier produit des publicités pour promouvoir l’action climatique et dénoncer la désinformation. Car Commercial 419 est la toute dernière vidéo proposée par Yellow Dot Studios, mise en ligne il y a deux semaines sur la plateforme YouTube. On y voit notamment la chanteuse Dinah Shore chanter le bonheur de découvrir les États-Unis au volant d’une Chevrolet pendant qu’apparaissent des images de nombreux évènements météo extrêmes survenus au cours des dernières années. Le résultat est percutant.

Décès massifs de saumons d’élevage

PHOTO VIKEN KANTARCI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les vagues de chaleur marine, la baisse du taux d’oxygène et les infestations de poux de mer dans les sites d’élevage de saumons sont les principales causes de mortalité établies par les chercheurs.

Entre 2012 et 2022, 865 millions de saumons d’élevage sont morts en raison du réchauffement des océans et des mauvaises conditions d’élevage, conclut une étude publiée dans la revue Scientific Reports. La Norvège, le Canada et le Royaume-Uni sont les trois pays où ces morts prématurées sont survenues le plus fréquemment. Les vagues de chaleur marine, la baisse du taux d’oxygène et les infestations de poux de mer dans les sites d’élevage sont les principales causes de mortalité établies par les chercheurs. Rappelons qu’environ 70 % du saumon vendu dans le monde provient de sites d’élevage et que six pays, dont le Canada, dominent le marché.

