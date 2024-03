Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Combien d’incendies de forêt ont été répertoriés en Amazonie en février ?

Réponse

Près de 3000. Il s’agit d’un record accablant pour février, a annoncé l’Institut brésilien de recherches spatiales (INPE). Ce nombre de feux est quatre fois plus important que celui du mois de février 2023. Le facteur climatique joue un rôle fondamental même si une partie des feux a été déclenchée par les opérations des agriculteurs. « Nous voyons la Terre battre record sur record de chaleur », a déclaré Ane Alencar, directrice scientifique de l’Institut de recherche environnementale d’Amazonie. Les experts rappellent qu’une sécheresse historique a frappé l’Amazonie l’an dernier, affectant des millions de personnes dans le bassin amazonien.

Consultez le lien vers des cartes en temps réel (en anglais)

L’influence électorale climatique

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les résultats des élections américaines pourraient avoir une incidence importante sur le réchauffement de la planète.

Les électeurs de cinq territoires qui figurent parmi les plus grands émetteurs de carbone au monde iront aux urnes cette année ; les États-Unis, la Russie, l’Union européenne, l’Inde et l’Indonésie. Et ce vent politique sera crucial pour la courbe du réchauffement de la planète, selon le groupe Climate Action Tracker, qui surveille les engagements mondiaux en matière de climat. Selon les chercheurs, les politiques actuelles devraient entraîner un réchauffement d’environ 2,7 °C, d’ici 2100. Or, les engagements climatiques des prochains élus pourraient empêcher un réchauffement supplémentaire de 0,6 °C, selon les mesures prises par les gouvernements, prévient Climate Action Tracker.

Consultez le site de Climate Action Tracker (en anglais)

Les oiseaux à Chypre

PHOTO FOURNIE PAR BIRD LIFE INTERNATIONAL Environ 435 000 oiseaux chanteurs ont été tués l’automne dernier à Chypre, sur le territoire de la base militaire britannique. L’alimentation humaine et le braconnage sont montrés du doigt.

À Chypre, 435 000 oiseaux chanteurs ont été tués à l’automne 2023. Le crime organisé est le responsable selon le rapport du comité de défense BirdLife Chypre, soutenu par le Comité contre l’abattage d’oiseaux (CABS). Il s’agit d’une hausse de 90 000 par rapport à 2022. Il y a un lien entre l’alimentation humaine et la réduction des moyens de lutte contre le braconnage. Les malfaiteurs utilisent des haut-parleurs reproduisant le chants des oiseaux, et des branches enduites de colle pour les attraper. Ils sont ensuite vendus sur le marché noir pour être marinés ou bouillis dans un plat local : l’ambelopoulia.

Consultez le site du Comité contre l’abattage d’oiseaux (en anglais)

Étés sans glace en Arctique

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE D’’ici 10 ans, l’’habitat des animaux en été en Arctique sera principalement formé d'eau.

C’est maintenant une réalité. Selon l’Université du Colorado, l’habitat des ours polaires, des phoques et des morses sera principalement formé d’eau d’ici 2035. La faute aux combustibles fossiles, indique Alexandra Jahn, chercheuse principale en sciences atmosphériques et océaniques. Selon elle, la fonte est inévitable, mais il est encore possible d’inverser la tendance. « Contrairement à la calotte du Groenland qui a mis des milliers d’années à se former, il est possible de voir la glace se reformer en éliminant les gaz à effet de serre. En attendant, la faune et les habitants de l’Arctique en souffriront, avec une hausse des vagues, donc une érosion des côtes.

Consultez l’étude (en anglais)

1,69 $ le mètre cube d’eau

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE On commence enfin à reconnaître la grande valeur de l’eau.

Les élus municipaux de Lyon emboîtent le pas à leurs homologues de Montpellier et de Dunkerque, en France, en augmentant le prix de l’eau potable. Cette année, le prix du mètre cube d’eau s’élèvera à 1,15 euro hors taxe (soit environ 1,69 $ CAN). Une autre augmentation est prévue en 2025. La métropole souhaite diminuer de 15 % sa consommation d’eau d’ici 2035. Lyon souligne que les 12 premiers mètres cubes seront gratuits (12 000 L), avec l’objectif d’imposer des tarifs progressifs aux gros consommateurs. Il s’agit d’une mesure de l’État pour préparer les gens aux sécheresses causées par les changements climatiques.

Rectificatif

Dans une version précédente, nous identifions les États-Unis, la Russie, l’Union européenne, l’Inde et l’Indonésie comme étant les cinq plus grands territoires émetteurs de carbone au monde, alors qu'il figurent parmi les plus grands émetteurs.