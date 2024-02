Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quelle est l’augmentation prévue de la production de gaz de l’Azerbaïdjan dans la prochaine décennie ?

35 %. Le pays qui accueillera la prochaine conférence climatique des Nations unies, la COP29, prévoit faire passer sa production gazière de 35 milliards à 47 milliards de mètres cubes entre 2024 et 2034, a calculé l’organisation Global Witness à partir de données provenant de la société indépendante de recherche énergétique Rystad Energy. La COP28 s’est pourtant conclue en décembre dernier par un appel à une « transition hors des combustibles fossiles ».

Une borne de recharge solaire à l’essai

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mené à Laval, le projet-pilote durera un an.

Une borne de recharge rapide alimentée à l’énergie solaire est testée à Laval, une première qui fait l’objet d’un projet-pilote d’un an. La borne de 50 kilowatts (kW), du fournisseur Flo, est identique à l’un des modèles du Circuit électrique qui est répandu au Québec, mais elle n’est pas raccordée au réseau d’Hydro-Québec. Elle puise plutôt son énergie dans un système de stockage composé de batteries automobiles réutilisées, elles-mêmes alimentées par des panneaux solaires d’une capacité maximale de 16 kW, un système conçu par l’entreprise québécoise YULtek. Si les essais sont concluants, le système sera installé sur la route 389, pour permettre de rallier Fermont en véhicule électrique.

Hydro-Québec mise à l’amende

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Hydro-Québec est l’une des entreprises ayant commis le plus d’infractions environnementales au Québec.

Hydro-Québec doit payer 127 362 $ d’amende et de frais après avoir été déclarée coupable de trois infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) dans le cadre du chantier de la ligne de 120 kilovolts (kV) entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, dans les Laurentides. La société publique a effectué des remblais dans les rives de cours d’eau et dans des tourbières qui n’avaient pas été autorisés par le ministère de l’Environnement. Hydro-Québec est l’une des entreprises ayant commis le plus d’infractions environnementales au Québec depuis une douzaine d’années, qui lui ont valu plus d’un demi-million de dollars d’amendes.

Réseau de braconniers sanctionné

PHOTO MAXIM TRUKHIN, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Martin Plourde, de Trois-Pistoles, a reçu la plus importante amende : 51 450 $ pour la vente illégale et l’achat illégal d’éperlans arc-en-ciel.

Un vaste réseau de braconniers pratiquant la pêche illégale, le trafic de poissons et le trafic de gibier dans le Bas-Saint-Laurent vient d’écoper d’amendes totalisant près de 300 000 $. Un total de 90 personnes sur les 200 qui étaient impliquées dans ce réseau démantelé en février 2020 ont ainsi reçu des amendes oscillant pour la plupart entre 1800 $ et 3600 $. Martin Plourde, de Trois-Pistoles, a reçu la plus importante amende : 51 450 $ pour la vente illégale et l’achat illégal d’éperlans arc-en-ciel, le dépassement des limites de poissons, l’achat illégal de cerfs de Virginie et la production de faux renseignements à l’enregistrement.

Une troïka pour le climat

PHOTO AMR ALFIKY, ARCHIVES REUTERS Le sultan Ahmed al-Jaber, président de la COP28

Trois pays hôtes des conférences climatiques des Nations unies ont annoncé un partenariat inédit pour améliorer « la continuité » des négociations climatiques mondiales visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C. Cette troïka réunissant les Émirats arabes unis, qui ont présidé la récente COP28, ainsi que l’Azerbaïdjan et le Brésil, où se tiendront respectivement la COP29 et la COP30, veut ainsi améliorer le financement des mesures climatiques dans les pays moins développés et stimuler l’ambition de la communauté internationale, qui doit revoir ses objectifs à la hausse d’ici la COP30.

