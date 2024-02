Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs

Quiz

Après une catastrophe climatique, qui sont les sinistrés qui bénéficient le plus de la générosité du public ?

Réponse

Des chercheurs de l’Université du Colorado, à Bolder, se sont intéressés aux campagnes GoFundMe lancées après des incendies de forêt qui ont détruit des centaines de résidences au Colorado en 2021. Les résultats montrent que les personnes avec des revenus annuels au-dessus de 150 000 $ US ont reçu en moyenne 28 % plus d’argent que ceux qui gagnent moins de 75 000 $ US. Selon les auteurs de l’étude, qui n’a pas encore été révisée par des pairs, les personnes avec des revenus plus élevés ont généralement un réseau social plus étendu, dont les revenus sont aussi supérieurs à la moyenne.

Baisse des réserves d’eau souterraine dans le monde

PHOTO SERGIO FLORES, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Les réserves d’eau souterraine s’épuisent aux États-Unis, notamment en raison de l’agriculture intensive.

Les réserves d’eau souterraine ont connu une baisse importante de leur niveau au cours des dernières années, a constaté une étude publiée récemment dans la revue Nature. Des chercheurs de l’Université de Californie, à Santa Barbara, ont réalisé un inventaire de 170 000 puits situés dans 40 pays, des données qui couvrent 75 % de l’eau souterraine consommée dans le monde. Plus du tiers des aquifères ont vu leur niveau baisser de 0,1 m par année depuis l’année 2000. Pire encore, un peu plus de 10 % d’entre eux ont connu une baisse de 0,5 m par année. Une diminution des précipitations et une agriculture intensive qui recourt à l’irrigation sont les principales causes de ce phénomène.

Transformer les systèmes alimentaires pourrait être payant

PHOTO KIYOSHI OTA, ARCHIVES BLOOMBERG Une alimentation riche en viande contribue à l’augmentation des gaz à effet de serre due aux activités d’élevage du bétail.

Transformer le système alimentaire mondial permettrait d’améliorer la santé humaine et de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES). Un tel changement entraînerait également des bénéfices économiques de l’ordre de 5000 à 10 000 milliards US par année, selon une analyse du Potsdam Institute for Climate Impact Research. Rappelons que les systèmes alimentaires contribuent pour environ 30 % des émissions planétaires de GES, en bonne partie pour assurer une alimentation riche en viande. Selon l’un des auteurs de l’étude, Johan Rockström, il faut transformer les systèmes alimentaires afin qu’ils deviennent des puits de carbone et non des sources d’émissions.

Sécheresse en Amazonie : les changements climatiques responsables

PHOTO MAURICIO LIMA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La sécheresse qui frappe actuellement l’Amazonie est largement attribuable aux effets des changements climatiques.

C’est ce qu’on appelle une boucle de rétroaction, où la cause devient conséquence, entraînant en quelque sorte une réaction en chaîne. Selon une nouvelle étude d’attribution du World Weather Attribution (WWA), la sécheresse qui frappe actuellement l’Amazonie est largement attribuable aux effets des changements climatiques. Le réchauffement planétaire a rendu 30 fois plus probable la déshydratation des sols et des plantes tout comme la réduction du débit des rivières. Or, une telle sécheresse affecte aussi les capacités de cette région du monde à capter du carbone, aggravant du même coup la crise climatique.

Émissions de CO 2 en baisse dans l’Union européenne

PHOTO JOEL SAGET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Cet incinérateur dégage du CO 2 en banlieue de Paris.