Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Combien d’orignaux ont été tués lors de la dernière saison de la chasse au Québec ?

22 660 (12 959 mâles, 7339 femelles et 2362 veaux). La saison 2023 a ainsi été moins bonne que celle de 2021, la précédente saison dite « permissive », car elle ne se limitait pas aux mâles, lors de laquelle 25 264 orignaux avaient été « récoltés », a indiqué le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette diminution s’expliquerait par le temps « exceptionnellement chaud » observé durant l’automne, puisque l’orignal réduit ses déplacements et est plutôt actif la nuit lorsque la température est élevée, estime le Ministère. La chasse à l’ours noir s’est quant à elle soldée par la « récolte » de 4820 bêtes. Les données complètes pour la chasse au cerf de Virginie ne sont pas encore disponibles.

La chasse au phoque élargie aux Îles-de-la-Madeleine

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Des phoques gris se prélassant au soleil sur une rive de l’île Bonaventure, en Gaspésie

La chasse au phoque gris sera possible dès la saison 2024 dans l’île Brion, aux Îles-de-la-Madeleine, à la suite de la modification des limites de la réserve écologique de l’Île-Brion, a annoncé plus tôt ce mois-ci le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Deux grandes plages de sable et une bande d’écosystème dunaire ont ainsi été retirées de la réserve, mais demeurent protégées par une nouvelle mesure de conservation qui autorise la chasse hivernale. Ce changement répond aux demandes de la communauté, qui souhaitait maintenir cette chasse ancestrale et contrôler la population de phoques, dont la croissance a un impact sur d’autres espèces, notamment de poissons.

De l’hydrogène vert pour les fusées européennes

PHOTO JOHN MACDOUGALL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une partie de l’hydrogène utilisé comme carburant par les fusées Ariane 6 est aujourd’hui produite grâce à l’énergie solaire.

Le transport spatial ambitionne lui aussi de réduire son empreinte carbone : une partie de l’hydrogène servant à propulser les fusées Ariane 6 est désormais produite à partir de l’énergie solaire. Ce lanceur de l’Agence spatiale européenne qui décolle de la Guyane française, en Amérique du Sud, utilisera ainsi de 15 à 20 % d’hydrogène vert, et vise 40 % d’ici 2030. Une centrale photovoltaïque d’une puissance de crête de 5 mégawatts (MW) alimente depuis décembre un électrolyseur de 1,25 MW qui devrait produire environ 106 tonnes d’hydrogène annuellement ; un peu plus de la moitié est destinée à la fusée et le reste aux usages au sol.

Montréal offre des fonds pour des projets en transition écologique

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE L’agriculture urbaine fait partie des approches privilégiées par la Ville afin de s’adapter aux changements climatiques.

Les écoles, coopératives et organismes à but non lucratif de la métropole sont invités à soumettre des projets en matière de transition écologique pour obtenir une aide financière afin de les réaliser. Une enveloppe de 500 000 $ sera partagée pour des initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des matières résiduelles, d’adaptation aux changements climatiques et de résilience des communautés. Une seconde enveloppe de 100 000 $ est destinée à la réalisation de jardins pédagogiques dans des établissements scolaires. Il s’agit du deuxième appel à projets du Programme de contributions financières pour la transition écologique de la Ville de Montréal.

Bond « historique » des énergies renouvelables

PHOTO LOUISA OFF, ARCHIVES REUTERS La production d’énergie solaire dans le monde a connu une hausse de 50 % en 2023 par rapport à 2022.

La production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable a connu un bond « historique » dans le monde en 2023 et devrait être encore plus importante dans les cinq prochaines années, indique un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Quelque 1500 gigawatts (GW) de capacité de production se sont ainsi ajoutés, principalement de l’énergie solaire, une hausse de 50 % par rapport à 2022. Cette croissance est en bonne partie attribuable à la Chine, qui a ajouté autant de production photovoltaïque en 2023 que le monde entier en 2022. L’AIE prévoit que les énergies renouvelables dépasseront le charbon comme principale source de production d’électricité dans le monde d’ici le début de 2025.