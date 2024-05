La rainette faux-grillon de l’Ouest se reproduit dans de petites zones humides qui sont de plus en plus menacées par l’agriculture et l’étalement urbain.

Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault a annoncé vendredi qu’un investissement de 8,2 millions octroyés à différents partenaires a permis de restaurer l’habitat de la rainette faux-grillon dans différents milieux humides en Montérégie et en Outaouais.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Ces investissements provenant du Fonds de la nature du Canada, octroyé à Nature-Action Québec et ses partenaires Conservation de la nature Canada (CNC) et Canards Illimités Canada (CIC) depuis 2022, ont servi à acquérir et protéger plus de 13 hectares de milieux naturels à Boucherville, La Prairie et Longueuil.

Le financement provenant du Fonds de la nature du Canada a également permis de protéger plus de 42 hectares en Outaouais et 39 hectares en Montérégie, selon le ministère de l’Environnement.

Une sentinelle menacée

La rainette faux-grillon de l’Ouest se reproduit dans de petites zones humides souvent temporaires qui sont de plus en plus menacées par l’agriculture et l’étalement urbain.

Bien que l’espèce ne soit pas en péril à l’échelle mondiale, la population des Grands Lacs/Saint-Laurent est classée comme menacée depuis 2010, et les estimations actuelles suggèrent que jusqu’à 90 % de son habitat a été détruit au cours des dernières décennies.

L’amphibien, malgré sa taille d’environ quatre centimètres lorsqu’il est adulte, occupe un rôle important pour l’écosystème, car il est indicateur des pressions que la biodiversité subit puisqu’il a des besoins semblables à plusieurs autres espèces. Ainsi, la protection de l’habitat de la rainette faux-grillon assure la protection de plusieurs autres espèces. La rainette est une sorte de sentinelle, lorsqu’elle disparaît d’un milieu humide, c’est souvent le signe pour les biologistes, que l’écosystème n’est plus en santé.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministre Steven Guilbeault a indiqué que « la collaboration est au cœur de la conservation et nous devons travailler ensemble si nous voulons assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril comme la rainette faux-grillon » et il a rappelé que son gouvernement « s’est engagé à stopper et inverser la perte de biodiversité d’ici 2030, et à placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d’ici 2050 ».

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada Steven Guilbeault

« L’équipe de CIC est fière d’avoir contribué à sauvegarder des parcelles d’habitat essentiel pour la rainette faux-grillon de l’Ouest. En matière de conservation, chaque action compte, car tout est interrelié. Pour protéger les espèces en péril, il faut donc unir nos forces », a pour sa part écrit Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec, Canards Illimités Canada.