« Il va falloir en faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. » C’est le message lancé mardi par le Groupe d’experts en adaptation aux changements climatiques qui invite le gouvernement du Québec à une plus grande cohérence dans la lutte et l’adaptation au réchauffement planétaire.

Dans un rapport de 74 pages dévoilé mardi, le groupe de 14 experts propose une vingtaine de recommandations au ministre québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Benoit Charette. « Un des gros défis pour le gouvernement, c’est d’être cohérent », rappelle Alain Bourque, directeur général du consortium Ouranos et coprésident du groupe d’experts.

« Il va falloir en faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement », soutient le professeur Alain Webster, l’autre coprésident du comité mandaté en septembre dernier par le ministre Charette pour faire des recommandations au gouvernement du Québec.

Le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour que le Québec s’adapte à la réalité des changements climatiques qui s’accélèrent » s’articule autour de cinq axes :

1. Assurer une gestion préventive des écosystèmes naturels et des services écosystémiques ;

2. Protéger la santé, la sécurité et le bien-être de tous et de toutes ;

3. Adapter les bâtiments et les infrastructures et assurer la résilience des systèmes essentiels ;

4. Favoriser l’adaptation des activités économiques et du système financier face aux risques ;

5. Soutenir urgemment la capacité d’adaptation et le passage à l’action de tous les acteurs.

Certaines recommandations peuvent être déployées plus rapidement que d’autres, mais les deux coprésidents invitent néanmoins Québec à toutes les considérer et mettre en place rapidement des actions dont l’impact ne se mesurera pas avant plusieurs années.

Selon Alain Webster, si l’on doit identifier une priorité, c’est d’intégrer la question des changements climatiques et les mesures d’adaptation dans tout l’appareil gouvernemental. « Il faut un leadership collaboratif [de Québec] et éviter les chicanes », ajoute Alain Bourque.

Le rapport précise notamment que le sud du Québec se dirige vers un réchauffement de 4,3 degrés Celsius d’ici la fin du siècle, dans un scénario d’émissions modérées de gaz à effet de serre (GES). Dans un scénario d’émissions élevées, où le monde ne réussirait pas à atteindre la carboneutralité en 2050, la température moyenne pourrait augmenter de 5,7 degrés dans le Grand Montréal d’ici 2100.

