(Rio de Janeiro) La déforestation dans l’Amazonie brésilienne a diminué de moitié l’an passé, selon des chiffres officiels publiés vendredi, un succès pour le président Lula qui avait promis de lutter résolument contre le phénomène.

Agence France-Presse

Cependant, c’est tout l’inverse qui se produit dans la savane du Cerrado, au sud de la forêt amazonienne : la destruction y a atteint un nouveau record annuel, avec une augmentation de 43 % comparé à 2022, selon le programme gouvernemental de surveillance de la déforestation.

Au total, 5152 km2 de forêt ont été détruits dans l’Amazonie brésilienne l’an passé, en baisse de 50 % par rapport à 2022. La plus grande forêt tropicale du monde joue un rôle vital contre le réchauffement climatique, via l’absorption des émissions de carbone.

Dans le même temps, le Cerrado, un écosystème riche d’une biodiversité immense et étroitement lié à l’Amazonie, a perdu plus de 7800 km2 de végétation l’an passé, le chiffre le plus élevé depuis le début des mesures en 2018.

« On a vu de belles victoires en matière d’environnement en 2023. La réduction significative de la déforestation en Amazonie en fait partie », a réagi Mariana Napolitano, de l’ONG WWF-Brésil.

« Mais malheureusement on n’observe pas la même tendance dans le Cerrado », a-t-elle ajouté, soulignant les « atteintes » à cet écosystème et aux « services » qu’il rend.

Des organisations de défense de l’environnement ont accusé le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva de fermer les yeux sur la destruction du Cerrado, nettement moins célèbre mondialement que l’Amazonie, pour satisfaire le puissant secteur de l’agronégoce brésilien.

Les données concernant l’Amazonie et le Cerrado ont été actualisées jusqu’au 29 décembre.

Au total, 12 980 km2 ont été rasés dans les deux régions en 2023, en baisse de 18 % par rapport à 2022.

Après sa victoire sur l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro dans un scrutin serré en 2022, Lula est revenu à la tête du pays le 1er janvier 2023, promettant que le Brésil était « de retour » comme partenaire dans la lutte pour le climat.

Lors du mandat de M. Bolsonaro (2019-2022), allié de l’agronégoce, la déforestation annuelle en Amazonie avait subi en moyenne une hausse de 75 % en comparaison de la décennie précédente.

Les experts disent que la destruction en Amazonie et dans le Cerrado est majoritairement due à l’élevage et à l’agriculture intensive au Brésil, leader mondial des exportations de bœuf et de soja.