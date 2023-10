(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement doublerait le montant de la remise pour la réduction du prix du carbone pour les Canadiens des régions rurales à compter d’avril prochain.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, le gouvernement précise qu’il doublera le taux de la remise issue de la tarification de la pollution en le faisant passer de 10 à 20 % du montant de base à compter d’avril 2024.

M. Trudeau a également déclaré qu’il y aurait une pause temporaire de trois ans dans les mesures de tarification du carbone appliquées aux livraisons de mazout. Cette suspension commencerait dans deux semaines.

Un communiqué de presse du gouvernement indique que ce changement signifiera que les ménages qui utilisent du mazout pour chauffer leur maison pourraient économiser environ 250 $ par année en moyenne, au tarif actuel.

Grâce à un projet pilote, les ménages à faible revenu ou médian du Canada atlantique recevront un paiement initial de 250 $ s’ils chauffent actuellement leur maison au mazout et qu’ils s’inscrivent en vue de faire installer une thermopompe dans le cadre du programme provincial-fédéral.

Le montant du financement fédéral que les propriétaires admissibles peuvent recevoir pour l’installation d’une thermopompe augmente également. Selon le gouvernement, cela permettra aux ménages d’économiser quelque 2500 $ sur leurs factures d’énergie.

« On a vu que le prix sur la pollution n’était pas suffisant pour qu’assez de gens passent aux thermopompes alors on annonce aujourd’hui un programme qui va livrer des thermopompes gratuitement pour ceux qui sont au revenu moyen ou moins, et pour tous les autres on va offrir des thermopompes dès le début qu’ils vont pouvoir payer avec les économies amenées au cours des années », a annoncé M. Trudeau en marge d’une conférence de presse sur la colline du Parlement.

« On veut que ce changement se fasse rapidement, donc on donne un horizon de trois ans, pendant lesquels le prix sur la pollution liée au chauffage à l’huile ne sera pas appliqué pour que les gens, justement, puissent profiter et soient motivés pour profiter de ce programme », a-t-il ajouté.

M. Trudeau a expliqué que cela signifie que les ménages à faible revenu pourront obtenir gratuitement une thermopompe.

Le renforcement du Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe sera mis en œuvre en partenariat avec les provinces et les territoires en vue de faire passer de 10 000 à 15 000 $ le montant du financement fédéral que les propriétaires admissibles peuvent recevoir pour l’installation d’une thermopompe.

Un communiqué du gouvernement souligne que cela offre jusqu’à 5000 $ supplémentaires sous forme de subventions pour égaler les contributions versées par les provinces et les territoires dans le cadre d’ententes de mise en œuvre conjointe.

Le chef conservateur Pierre Poilievre estime que M. Trudeau a fait cette annonce en raison des récents sondages qui placent les conservateurs au premier rang des intentions de vote.

« Après avoir dégringolé dans les sondages, un Justin Trudeau hésitant et désespéré fait maintenant volte-face sur sa taxe carbone alors que j’organise un gigantesque rassemblement sur la taxe dans une circonscription de l’Atlantique détenue par les libéraux. Il admet qu’il n’en vaut pas le coût », a écrit M. Poilievre sur X (anciennement Twitter).

La suspension temporaire de l’application de la redevance sur les combustibles aux livraisons de mazout léger sera en vigueur au cours des trois prochaines années dans les provinces et les territoires où s’applique la redevance sur les combustibles. Il s’agit de l’Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et le Yukon.