(Montréal) Quelques centaines de personnes bloquent l’avenue du Parc, à Montréal, dans le cadre d’une manifestation visant à dénoncer « l’inaction prolongée des gouvernements » face à la crise climatique.

Des policiers d’affairent à faire reculer et pivoter les véhicules coincés dans la circulation devant le mont Royal.

Un autre groupe de manifestants se trouve aussi au bas de l’avenue du Parc, près de l’intersection de l’avenue des Pins, et marchent encadrés par des policiers de l’escouade de maintien et rétablissement de l’ordre.

Plus de 60 000 étudiant et étudiantes ont débrayé cette semaine et manifestent dans différentes villes du Québec.

« Il est clair que les parades et les revendications à l’État ne permettront pas de pallier [la] crise climatique, qui fait déjà violence aux communautés marginalisées et du Sud global », affirment dans un communiqué les organisateurs de ces manifestations, au nom d’une coalition d’organisations.

« Nous jugeons nécessaire de canaliser notre rage face aux écocidaires qui nous font foncer droit dans le mur », affirme notamment Alice Forest, de l’organisation la Rage climatique.

Différentes actions de désobéissance civile ont aussi eu lieu plus tôt dans la semaine ; des activistes ont notamment dégonflé les pneus de véhicules utilitaires sport et aspergé un édifice de HEC Montréal de peinture.

D’autres détails suivront.