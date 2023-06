Une compétition de natation et des entraînements d’apnée ont été chamboulés par la fermeture du complexe aquatique du parc Jean Drapeau jeudi et vendredi en raison de la mauvaise qualité de l’air, malgré les indications contraires de la Santé publique.

En raison de la mauvaise qualité de l’air, les plateaux sportifs ainsi que deux des trois bassins de natation du complexe aquatique du parc Jean Drapeau ont été fermés par la Ville de Montréal jeudi en fin de journée.

« À 19 h 20, on nous a informés que les activités [d’apnée] étaient annulées. Au moment où la décision a été prise, le ciel était bleu et la qualité de l’air était encore correcte », dit à La Presse le président d’Apneacity, Francois Leduc. « Je suis déçu. Je n’ai pas compris la décision et je ne juge pas que c’était justifié », ajoute-t-il.

Le directeur général de la Fédération de natation du Québec, Francis Ménard, était également sur place jeudi pour une compétition provinciale de natation. En fin de soirée, le personnel l’a avisé que les piscines seraient fermées le lendemain. L’accès au bassin serait possible seulement avec l’autorisation de la santé publique.

La compétition de natation qui devait se poursuivre tout le week-end était donc compromise. Le directeur Francis Ménard a contacté la santé publique en matinée vendredi, après avoir annulé une partie de la compétition. « Ils étaient surpris que la compétition soit annulée et que les plateaux soient fermés », dit-il.

On l’informe que la fermeture est causée par un problème de communication entre la Ville et la Santé publique de Montréal. « C’est frustrant. S’il y a une indication d’arrêter notre compétition, on va le faire, mais de savoir que c’est une erreur de communication, c’est décevant », dit M. Ménard. La compétition de natation s’est finalement poursuivie en après-midi.

La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal a confirmé vendredi à La Presse qu’elle n’a pas recommandé d’annuler les activités extérieures jeudi ni vendredi.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La Ville de Montréal a d’ailleurs prévenu que certaines installations extérieures pourraient être fermées et que des activités extérieures pourraient être annulées.

De son côté, la Ville de Montréal a dit avoir fermé certaines installations extérieures et annuler des activités afin d’assurer « la santé et la sécurité de ses employés » qui œuvrent à l’extérieur, a indiqué relationniste médias, Hugo Bourgoin. Il a invité les citoyens à vérifier les horaires sur le site internet de la Ville ou communiquer avec le 311 avant de se déplacer.

Montréal et Toronto parmi les villes les plus polluées

Montréal et Toronto se trouvaient vendredi parmi les six plus grandes villes avec la pire qualité d’air au monde, en raison des incendies de forêt. La concentration de particules polluantes dans l’air était toutefois beaucoup plus faible que lors de la fin de semaine dernière.

En fin d’après-midi, Jakarta se trouvait en première position de ce triste palmarès, suivie de New York et de Toronto alors que Montréal occupait le 6e rang, selon le site internet IQair.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Vers 11 h, New York se trouvait en première position de ce triste palmarès.

Malgré plusieurs épisodes de pluies en début de semaine, 99 incendies de forêt font toujours rage dans le nord de la province. En raison des concentrations élevées de particules fines provenant de ces incendies de forêt, des avertissements de smog sont en vigueur dans le Grand Montréal.

« Ce n’est vraiment pas de l’ampleur de ce qu’on a eu la semaine passée, où on atteignait des 200 à 300 µg/m⁠3 dans le sud du Québec. En ce moment, on tourne autour d’un 40 à 70 µg/m⁠3 », dit le météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault.

Le panache de fumée devrait demeurer présent samedi. « Il devrait y avoir une amélioration au courant de la journée de dimanche », dit-il. Le retour éventuel de panaches est toutefois possible. « On ne s’attend pas vraiment à une fin du phénomène des incendies de forêt tout de suite, parce qu’il n’y a pas beaucoup de pluies attendues dans les prochains jours et les prochaines semaines », a ajouté M. Legault.

Puisque les individus les plus touchés par les conséquences du smog sont les enfants asthmatiques et les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, il leur est recommandé d’éviter toute activité physique intense à l’extérieur jusqu’à ce que l’avertissement de smog soit levé.