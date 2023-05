La construction et la gestion du futur centre de tri de matières recyclables de l’est de Montréal ont été confiées à l’entreprise Green For Life (GFL), a annoncé lundi Éco Entreprises Québec.

Le nouveau centre de tri sera construit dans le parc industriel de la ville de Montréal-Est, près de l’intersection de la rue Sherbrooke et de l’avenue Durocher.

Il devra traiter annuellement quelque 150 000 tonnes de matières provenant des bacs de récupération des ménages et commerces desservis par la collecte sélective de l’est de l’île ; les matières provenant de l’ouest de l’île étant traitées au centre de tri de Lachine, inauguré à la fin de 2019.

GFL dispose de moins de deux ans pour livrer ces nouvelles installations, qui prendront le relais du centre de tri du Complexe environnemental de Saint-Michel à l’expiration du contrat d’exploitation de ce dernier à l’automne 2024, et dont la prolongation est exclue.

IMAGE FOURNIE PAR ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC Croquis du futur centre de tri de l'Est de Montréal.

L’entreprise est déjà propriétaire du terrain et sera prête à l’aménager « à très court terme », a indiqué à La Presse Maryse Vermette, présidente-directrice générale d’Éco Entreprises Québec, l’organisme à but non lucratif représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, emballages et imprimés à qui a été confiée la gestion du système de collecte sélective réformé⁠.

Une entente de principe a été signée le 28 avril entre GFL et ÉEQ, ce qui permettra à GFL de démarrer dans les prochains jours des travaux de préparation du site et de commander certains équipements de tri ; la signature d’un contrat en bonne et due forme à la fin de l’été 2023.

Afin d’éviter toute interruption de la collecte des matières recyclables, GFL a dû présenter un plan de transition, qui prévoit que les matières recyclables seront acheminées à d’autres centres de tri « pendant une courte période », entre la fin des activités du centre Saint-Michel et le début de celles du nouveau centre de tri, prévu au début de 2025, indique Mme Vermette.

Lors de l’annonce de l’appel de qualification pour la construction du nouveau centre de tri, avant les Fêtes, Éco Entreprises Québec avait révélé envisager de revoir le mode de collecte pêle-mêle, où tout est mis dans le même bac de récupération, notamment pour séparer le verre à la source.

Cette idée est toujours dans l’air, mais l’organisme s’est « assuré que le centre de tri puisse quand même gérer le verre », indique Mme Vermette, précisant que des projets-pilotes de modes de collecte différents seront mis sur pied.

GFL, qui a fait l’acquisition de Matrec il y a quelques années, est le « quatrième plus grand joueur nord-américain en gestion des matières résiduelles », souligne le communiqué d’ÉEQ.

La quantité de matières recyclables générée par les Québécois est en hausse, tout comme la quantité de déchets, montrait le plus récent bilan de la Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec) publié en début d’année.