Un récif corallien « dans un état vierge » et adapté à l'eau froide a été découvert au large des îles Galapagos, en Équateur, entre 400 et 600 mètres de profondeur.

Agence France-Presse

Les chercheurs d'une expédition scientifique ont fait cette découverte grâce à un véhicule submersible.

Les coraux « ont au moins plusieurs milliers d'années, si ce n'est plus », explique l'océanographe Stuart Banks.

« Nous n'avons jamais trouvé de récifs de ce type à des profondeurs aussi importantes et aussi développées. Ils ont au moins plusieurs milliers d'années, si ce n'est plus, et sont dans un état vierge, ce qui est très important au niveau mondial, poursuit-il. De nombreux systèmes profonds sont dégradés depuis des centaines d'années par différents types d'interventions humaines. »

« [Cette découverte] nous permet d'en savoir plus sur ces habitats inconnus. Comme nous le savons tous, il est très difficile d'obtenir des informations à plus de 40, 50 ou 60 mètres de profondeur, ajoute Jennifer Suarez, responsable de la surveillance des écosystèmes marins dans le parc national des Galapagos. Grâce à ces outils ou à cet équipement technologique, nous allons pouvoir accéder à ces informations. »