Planète bleue, idées vertes

Taxer les surfaces imperméables

Pluies diluviennes en un temps record, systèmes de drainage vieillissants : les changements climatiques mettent les infrastructures municipales à rude épreuve. Pour les financer, de plus en plus de villes ontariennes imposent des redevances sur les surfaces asphaltées et bétonnées, qui empêchent les eaux pluviales d’être absorbées par le sol. Une mesure qui suscite de l’intérêt au Québec, notamment à Laval.