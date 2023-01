La Ville de Québec veut interdire l’usage de pesticides à des fins esthétiques sur son territoire. Ses élus devront se prononcer au printemps sur un projet de règlement visant à restreindre l’utilisation extérieure de produits considérés comme étant les plus à risque pour la santé et l’environnement.

La liste complète des produits que la Ville veut bannir d’ici 2024 n’a pas encore été dévoilée.

Les insecticides de la famille des néonicotinoïdes – surnommés les pesticides « tueurs d’abeilles » – seraient toutefois interdits « en tout temps », peut-on lire dans un document présenté lundi après-midi aux conseillers lors d’une séance plénière du conseil municipal.

L’herbicide glyphosate – vendu sous le nom commercial Roundup – sera aussi interdit, sauf en cas d’exception. Les biopesticides, qui ont une toxicité moindre, resteront autorisés.

« Il faut comprendre qu’on n’est pas en guerre contre la pelouse », a assuré, lors de la réunion, Geneviève C-Lévesque, directrice de la section du suivi environnemental à la Ville de Québec. « On préfère une pelouse en santé, avec un bon système racinaire, qui est résiliente face aux sécheresses, aux nouveaux ravageurs ou aux changements climatiques, qu’une pelouse complètement sèche et décimée », a-t-elle ajouté.

L’agriculture exemptée

Les 109 entreprises agricoles de l’agglomération seront toutefois exclues du règlement. Les neuf terrains de golf du territoire devront quant à eux remettre un plan de réduction de pesticides.

« Le règlement ne se veut pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour encourager un changement de comportement auprès de nos citoyens », a expliqué Florence Boudreau-Pineault, conseillère en environnement au Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement.

« On va avoir des outils de communication qui vont nous permettre de faire de la prévention, de l’éducation auprès de nos citoyens. Il va également y avoir des mesures coercitives qui vont pouvoir être appliquées en cas d’infraction au règlement. Donc c’est sûr que c’est ambitieux comme règlement, mais en même temps, on croit qu’on a les outils pour être en mesure de l’appliquer », a-t-elle ajouté.

La Ville de Québec emboîte ainsi le pas à Montréal et à Laval, qui ont adopté des règlements semblables au cours des dernières années. Au printemps 2021, la Ville de Laval a interdit le glyphosate, l’herbicide le plus vendu dans le monde et au Québec.

Quelques mois plus tard, Montréal a banni l’usage de 36 pesticides en plus d’en interdire la vente sur les rayons. Le glyphosate faisait partie du lot.

Au Québec, près de 160 municipalités réglementent d’une manière ou d’une autre l’usage des pesticides.

Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Environnement du Québec, en 2020, les ventes de pesticides en milieu urbain représentaient 18 % des ventes totales de pesticides au Québec. Les pesticides d’usage domestique, c’est-à-dire les produits vendus aux particuliers, représentaient 73 % de ces ventes.