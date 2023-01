Il faut beaucoup plus de projets d’élimination du CO 2 , souligne un rapport inédit

(Paris) Forêts, captage, tourbières, machines… Les projets d’élimination du CO 2 sont actuellement largement insuffisants pour atteindre les objectifs climatiques internationaux, qui vont nécessiter le développement massif et rapide de technologies innovantes, concluent des scientifiques dans le premier bilan global réalisé sur le sujet.

Julien MIVIELLE Agence France-Presse

Cette étude publiée jeudi (« The state of carbon dioxide removal »), menée par l’Université d’Oxford, fait le bilan des moyens de capter le CO 2 dans l’atmosphère pour le stocker à long terme, par exemple grâce à la restauration de forêts ou à des techniques plus récentes comme le captage direct du CO 2 dans l’air.

Les technologies innovantes – à l’image de l’usine Climeworks qui retire directement du CO 2 de l’air en Islande – sont pour l’instant extrêmement marginales. Celle-ci n’élimine ainsi en un an que ce que l’humanité produit en quelques secondes.

Mais ces nouvelles méthodes vont devoir croître « rapidement » pour rester dans les clous de l’accord de Paris, indiquent les chercheurs. Selon les scénarios, leurs capacités devraient être multipliées d’un facteur 1300 – voire plus – d’ici 2050.

Les auteurs concluent à « un écart entre le niveau d’élimination du carbone prévu par les gouvernements et ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris », qui appelle à limiter le réchauffement bien en dessous de 2 °C et si possible à 1,5 °C, alors que le monde en est déjà à 1,2 °C.

Ces techniques d’élimination du dioxyde de carbone (EDC) se focalisent sur le CO 2 déjà émis dans l’atmosphère, et se distinguent ainsi des systèmes de captage et stockage du carbone (CCS) à la source, aux cheminées des usines par exemple.

L’EDC permet aujourd’hui de retirer 2 milliards de tonnes de CO 2 par an de l’atmosphère, presque exclusivement grâce aux forêts (reboisement, gestion de forêts existantes…), soit une fraction des émissions mondiales d’environ 40 milliards de tonnes aujourd’hui.

« Changer d’échelle »

Les chercheurs insistent sur le fait que ces méthodes ne doivent pas être considérées comme une baguette magique, qui dispenserait de faire baisser les émissions. « La réduction des émissions doit toujours être la priorité », a souligné Emily Cox, de l’Université d’Oxford, lors d’une présentation à des journalistes.

« En même temps, nous devons développer agressivement et faire changer d’échelle l’EDC, en particulier ces méthodes innovantes. Nous n’en sommes qu’au tout début avec elles et cela prendra du temps », souligne Jan Minx, de l’Institut de recherche Mercator, basé à Berlin.

Longtemps perçues comme marginales ou comme un stratagème de l’industrie pour éviter de réduire ses propres émissions, les EDC sont désormais considérées comme un outil nécessaire par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU.

Leurs modèles réservent par exemple une part importante à la technique de bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone : cela consiste à faire pousser des arbres qui absorbent du CO 2 pendant leur croissance, puis à les brûler afin de produire de l’énergie et à enterrer le CO 2 issu de cette combustion, dans des mines abandonnées par exemple.

« Portefeuille »

Cette technique particulière, mise en avant par le GIEC depuis longtemps, peine pour l’instant à se développer et se heurte au manque de terres disponibles. Une installation de ce type de la compagnie Drax au Royaume-Uni, qui importe du bois du Canada, a été pointée du doigt pour son bilan environnemental.

D’autres techniques d’EDC sont à des stades variés d’expérimentation et de développement : amélioration de la capacité des sols à piéger le carbone, conversion de la biomasse en une substance ressemblant à du charbon de bois, appelée biochar, restauration des tourbières et des zones humides côtières, ou encore le broyage de roches riches en minéraux qui absorbent le CO 2 pour les répandre sur terre ou en mer.

Les scientifiques expérimentent aussi des moyens d’accroître la capacité d’absorption de CO 2 des océans, par exemple en renforçant artificiellement l’alcalinité marine ou en « fertilisant » les océans, c’est-à-dire en augmentant la densité du phytoplancton qui séquestre le carbone organique par photosynthèse.

Les auteurs de l’étude suggèrent de ne pas se reposer sur une seule de ces techniques, mais de disposer d’un « portefeuille » de solutions, dont la composition changera au cours du temps en fonction des ressources, des technologies et des préférences du moment.