La Belgique réduit l’éclairage de ses autoroutes

Il y a cinq ans, alors qu’il tournait autour du monde dans la Station spatiale internationale, l’astronaute français Thomas Pesquet s’est amusé à prendre le continent européen en photo, de nuit, en soulignant la luminosité particulière de la Belgique. Devenues célèbres, ses photos ont amené peu après le New York Times à qualifier le pays de Jacques Brel de champion mondial de la pollution lumineuse. En plus de mettre en évidence une singularité des autoroutes belges : ce sont les seules en Europe qui sont éclairées sur toute leur longueur, et durant toute la nuit. Et les seules, aussi, dont le tracé soit reconnaissable de l’espace !