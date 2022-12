PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Toute démarche du gouvernement fédéral visant à protéger les espèces menacées comme la baleine noire est vouée à l’échec si Ottawa ne tient pas compte des préoccupations des pêcheurs, estime le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

M. Blanchet et trois autres députés bloquistes ont rencontré récemment des pêcheurs et des représentants de l’industrie à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, afin de trouver des pistes de solution à un défi de taille : comment concilier la protection de la biodiversité marine tout en maintenant une activité économique importante.

Au terme de cette rencontre, à laquelle a aussi participé l’experte en biologie marine Lyne Morissette, un constat s’est imposé. « On ne ralliera pas les travailleurs de la mer et toute l’industrie aux gestes nécessaires pour protéger la baleine noire et la biodiversité marine en les isolant et en les appauvrissant », a affirmé Yves-François Blanchet.

De cette rencontre, le Bloc québécois a accouché d’une série de recommandations qui, espère M. Blanchet, permettront de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger la baleine noire de l’Atlantique, qui a vu sa population réduite à moins de 400 individus, sans empêcher des gens de gagner leur vie.

Le déclin de la population de ce mammifère est causé en grande partie par l’activité humaine. Des baleines noires sont mortes après s’être enchevêtrées dans les engins de pêche ou être entrées en collision avec les navires.

En outre, on assiste à un taux de reproduction de l’espèce plus faible depuis quelques années.

À titre de projet pilote, le gouvernement devrait autoriser le début de la pêche au crabe des neiges dès le 1er avril de chaque année, selon le Bloc québécois. L’abondance de cette ressource est telle que les pêcheurs auraient la certitude d’atteindre leurs quotas, de sorte qu’il serait possible de réduire de façon marquée la période durant laquelle les activités de pêche et le transit des baleines noires se chevauchent au nord des Îles-de-la-Madeleine, selon M. Blanchet.

Le Bloc québécois propose aussi que le ministère des Pêches et des Océans réduise la période de fermeture des secteurs marins lors du passage en transit des baleines noires au nord des Îles-de-la-Madeleine. Cette mesure est d’autant plus possible que la durée de présence de la baleine y est d’environ 24 heures, alors qu’Ottawa impose une fermeture de deux semaines environ.

Et si Ottawa doit restreindre des activités de pêche dans le but de protéger certaines espèces marines, il doit proposer une pêche de rechange et accorder un soutien financier pour permettre aux travailleurs de l’industrie d’amorcer la transition.

Concertation

En outre, le gouvernement fédéral devrait financer des projets de recherche destinés à mettre au point et à tester des mesures mécaniques et technologiques qui permettent de mieux localiser les mammifères marins dans le but de réduire l’impact de la pêche sur leurs déplacements.

La concertation est la clé des efforts pour assurer la survie de nos espèces marines. Pêches et Océans Canada doit donc absolument inclure les pêcheurs professionnels dans l’élaboration de son plan de protection des espèces, sous peine de le vouer à l’échec. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le Bloc québécois estime aussi qu’il serait dans l’intérêt de tous les intervenants que le gouvernement fédéral déploie dans les régions maritimes du Québec et du Canada les fonctionnaires qui sont affectés au dossier de la préservation de la biodiversité.

Le parti souverainiste croit aussi qu’Ottawa doit accorder un préavis minimal de trois mois avant de fermer une activité de pêche pour une saison, au lieu de s’en tenir à un avis de 48 heures comme ce fut le cas à quelques reprises dans le passé.

Tandis que la COP15 sur la biodiversité tire à sa fin à Montréal, le Bloc estime que le gouvernement Trudeau doit formellement renoncer à toute exploitation en mer des hydrocarbures dès maintenant, et mettre fin à toute démarche qui a été lancée ou annoncée en ce sens.