Dana Perls, de l’antenne américaine de l’organisme Les Amis de la Terre, et Ricarda Steinbrecher, de la Fédération des scientifiques allemands, en point de presse, vendredi

Préoccupés par l’effondrement des populations d’insectes pollinisateurs, une centaine de scientifiques ont lancé vendredi une mise en garde contre l’usage futur des « biotechnologies génétiques » dans l’agriculture.

Réunis lors d’un point de presse à l’occasion de la COP15 sur la biodiversité à Montréal, leurs représentants ont demandé à la communauté internationale de s’opposer au déploiement dans la nature de cette nouvelle génération de produits de lutte contre les insectes ravageurs.

Deux types de « biotechnologies génétiques » sont dans la ligne de mire de ces experts : les « pesticides à interférence ARN » et les insectes génétiquement modifiés issus du « forçage génétique ».

« Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités », a souligné Dana Perls, de l’antenne américaine de l’organisme Les Amis de la Terre.

Alors que des biotechnologies de plus en plus puissantes sont créées, nous avons une responsabilité grandissante de poser les bonnes questions pour savoir si oui ou non quelque chose peut être relâché dans l’environnement. Dana Perls, de l’antenne américaine de l’organisme Les Amis de la Terre

Mme Perls s’inquiète particulièrement des pesticides dits de « silençage génétique » qui utilisent le processus cellulaire de l’ARN messager pour atténuer l’expression de certains gènes d’insectes qui s’attaquent aux cultures. Elle donne en exemple un produit arrosé sur les plantes qui, une fois ingéré par l’insecte, met en sourdine un gène essentiel à sa survie et donc cause sa mort.

Pour l’instant, de tels produits ne sont pas commercialisés au Canada. Un produit « en vaporisateur » à interférence ARN est cependant à l’étude pour un usage expérimental par l’agence environnementale américaine, l’EPA. Plusieurs demandes de brevet ont aussi été déposées.

« Quand on n’en a jamais entendu parler, on a du mal à penser que ça existe, mais il y a beaucoup d’études scientifiques qui nous démontrent que c’est en cours [dans le domaine de la recherche] », explique Vanessa Mermet, de l’ONG française Pollinis et organisatrice du point de presse. « Ça agit vraiment comme des pesticides, mais ça agit sur le côté génétique et pas sur l’expression chimique comme le faisaient les pesticides chimiques de synthèse avant. »

En déclin

Les insectes pollinisateurs sont un maillon important de la chaîne alimentaire. Ils sont en déclin partout dans le monde. Plusieurs facteurs sont montrés du doigt comme les changements climatiques, l’agriculture industrielle et l’usage de pesticides.

Ce qu’on a commencé à regarder, évidemment, c’est : est-ce que ces nouvelles applications agricoles peuvent impacter la biodiversité qui est présente dans les champs, dont les pollinisateurs, comme c’était le cas pour les pesticides avant ? En fait, c’est le cas et c’est ça qui est problématique. Vanessa Mermet, de l’ONG française Pollinis

Les scientifiques demandent à la communauté internationale d’appliquer le principe de précaution de l’ONU avant de faire passer cette nouvelle génération de produits de lutte contre les insectes ennemis des cultures des laboratoires aux champs.

« La communauté scientifique est alarmée de ces développements parce que ce n’est pas une réponse aux difficultés des pollinisateurs de qui nous dépendons pour produire notre nourriture », a expliqué Ricarda Steinbrecher, de la Fédération des scientifiques allemands.

« Si nous misons notre argent sur ces technologies, cela veut dire que nous allons davantage nous aliéner la nature au lieu de renverser la tendance et d’améliorer les choses. C’est aussi une fausse croyance parce que beaucoup d’entre elles ne fonctionneront pas », a-t-elle ajouté.

Avec la collaboration de Jean-Thomas Léveillé, La Presse