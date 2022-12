PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et Valérie Plante, mairesse de Montréal, à la COP15 organisée à Montréal