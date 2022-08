PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Diane Dallaire a relevé beaucoup d’inquiétudes au sein des résidants de Rouyn-Noranda quant à leur santé et a demandé à la multinationale Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, d’en faire plus et mieux pour rassurer la population au sujet des émissions d’arsenic et des autres métaux.