Si les vulnérabilités du Québec aux changements climatiques commencent à être mieux documentées, beaucoup de travail reste à faire au plan des mesures d’adaptation, souligne un rapport diffusé par le consortium Ouranos mardi.

Ariane Krol La Presse

La mise en œuvre de mesures d’adaptation aux changements climatiques est « inégale parmi les différents secteurs et reste, pour certains milieux, un défi de taille qu’il est nécessaire de franchir », indique le document, qui constitue le chapitre québécois d’un rapport fédéral de Ressources Naturelles Canada, intitulé Le Canada dans un climat en changement : perspectives régionales.

Si réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) demeure une priorité pour « éviter les pires scénarios », les changements climatiques sont néanmoins « inéluctables », rappelle le chapitre québécois, dont l’autrice principale, Angelica Alberti-Dufort, est spécialiste en recherche et mobilisation des connaissances chez Ouranos.

« L’objectif de l’adaptation est d’apprendre à vivre avec les changements climatiques. »

La température moyenne de la province s’est déjà réchauffée, selon les régions, de 1 à 3 °C, depuis 1950, avait déjà prévenu Ouranos en 2015.

Les impacts sont multiples. Et les milieux urbains (où vivent 80 % des Québécois), les zones côtières de l’est de la province, les communautés autochtones, ainsi que les personnes défavorisées ou ayant « des contraintes d’ordre physique ou mental », sont particulièrement à risque, signale le rapport.

Les évènements climatiques extrêmes et les dommages qu’ils causent accélèrent parfois l’adaptation, notent les auteurs, en citant notamment la cartographie des zones inondables après les inondations de 2017 et 2019, et les « importants investissements en recherche-action » dans l’est du Québec en réaction dégâts occasionnés par l’érosion et la submersion côtières.

Toutefois, « plusieurs connaissances sont encore manquantes, notamment en matière de sciences sociales et de méthodes d’adaptation », fait valoir le chapitre québécois, en plaidant pour davantage de recherche.

La stratégie montréalaise pour faire face aux chaleurs extrêmes montre que certaines mesures, comme les visites à domicile et les appels quotidiens à des aînés malades et isolés socialement « semblent avoir réduit la mortalité ». Par contre, l’impact sur la santé des vagues de chaleur ou autres aléas climatiques en lien des variables « traduisant la défavorisation sociale » (être célibataire ou vivre seul, avoir des contacts avec des proches ou participer à des activités sociales) a fait l’objet de « peu de travaux québécois ».