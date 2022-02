Alors que le Nouvel An lunaire 2022 marque le début de l'année du Tigre, un zoo de Sydney sensibilise le public à la situation critique des tigres de Sumatra.

Agence France-Presse

L'Union internationale pour la conservation de la nature a classé l'espèce en danger critique d'extinction sur sa liste rouge et recensait entre 441 et 679 individus à l'état sauvage en 2008.

« Les tigres de Sumatra, en particulier, sont confrontés à un certain nombre de menaces, comme la déforestation de leur habitat et le braconnage. Non seulement leur habitat diminue, mais cela signifie également que les tigres sont incapables de se déplacer dans d'autres régions et de rencontrer d'autres tigres pour augmenter leur patrimoine génétique », a expliqué Deborah Price, soigneuse au zoo de Taronga. Normalement, ils peuvent parcourir de vastes zones pour rencontrer d'autres tigres, alors qu'aujourd'hui, la forêt diminue et ils ne disposent plus de ces passages sûrs pour sortir et se mélanger.