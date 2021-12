Des milliers de tortues de mer pondent leurs œufs sur la côte du Nicaragua à l'occasion de leur avant-dernière arribada de la saison.

Agence France-Presse

La plage de La Flor, à San Juan del Sur, est une destination touristique du sud du pays. C'est aussi un lieu propice à la nidification et à la ponte de la tortue olivâtre, en raison de son climat tropical et de ses eaux chaudes, qui favorisent sa reproduction, selon les écologistes.

Cette espèce de tortue, qui, à l'âge adulte, mesure un peu plus d'un demi-mètre de long et pèse environ 38 kilos, peut pondre environ 90 œufs entre l'aube et le crépuscule. Le processus d'incubation dure entre 40 et 70 jours.

Les autorités environnementales mettent en œuvre un plan de conservation de la tortue de mer, en collaboration avec l'armée, afin d'empêcher le pillage incontrôlé de ses œufs par les communautés voisines.

La tortue olivâtre, qui se distingue par sa couleur vert olive, est l'une des cinq espèces qui nichent au Nicaragua, avec la tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue caouanne et la tortue géante. Cette dernière se caractérise par le fait qu'elle pond ses œufs seule.

