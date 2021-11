Environnement

Planète bleue, idées vertes

De la bouteille de vin au comptoir de bar

Partout au Québec, le verre des bacs de recyclage est souvent utilisé pour recouvrir les sites d’enfouissement. Partout ? Non ! Dans son cabanon à Longueuil, Patrice Gauvin recycle ses bouteilles de vin pour les transformer en comptoir de bar, de cuisine et en dessus de table. Un plaisir pour les yeux, et pour l’environnement.