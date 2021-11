(Glasgow) L’incendie qui a complètement ravagé l’été dernier le village de Lytton, en Colombie-Britannique, « peut et va arriver partout » en raison de la crise climatique, a prévenu lundi le premier ministre Justin Trudeau à la 26e Conférence des Nations unies sur le climat (COP26).

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Prenant la parole lors du « segment de haut niveau pour les chefs d’État et de gouvernement », Justin Trudeau a entamé son allocution en rappelant le record absolu de chaleur de 49,6 degrés Celsius qui a précédé la destruction du village par les flammes.

« On doit faire plus et plus vite » pour lutter contre le dérèglement du climat, a martelé le premier ministre devant ses pairs, soulignant que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et trois fois plus vite dans le cas du nord du pays.

Augmenter l’ambition pour réduire davantage les émissions de gaz à effets est « le noyau » de la COP26, a-t-il insisté, vantant l’action de son gouvernement dans la tarification du carbone.

Ça a été approuvé par la Cour suprême et les Canadiens l’ont appuyé lors des deux dernières élections. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les pays développés doivent aider les pays en développement à réduire leurs émissions et à s’adapter au dérèglement du climat, a affirmé le premier ministre Trudeau, appelant la communauté internationale à s’inspirer de ce qu’elle fait face à la COVID-19.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Nous devons collaborer pour lutter contre crise climatique comme on le fait pour la pandémie », a-t-il lancé à l’auditoire.

Plus de détails à venir.