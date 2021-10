La Cour supérieure du Québec a ordonné vendredi à la Ville de Longueuil de cesser immédiatement des travaux qui sont réalisés dans l’habitat essentiel d’une espèce menacée.

Éric-Pierre Champagne La Presse

La juge Guylaine Baugé a donc donné raison à deux groupes environnementaux qui réclamaient la suspension temporaire des travaux de prolongement du boulevard Béliveau, susceptibles « d’altérer des milieux humides dans le secteur du projet ». Ceux-ci sont essentiels à la rainette faux-grillon, qui a le statut d’espèce menacée au Canada et vulnérable au Québec.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Une rainette faux-grillon

Le chantier a été autorisé par le ministère québécois de l’Environnement en vertu de simples déclarations de conformité, une procédure moins contraignante qu’une demande d’autorisation ministérielle.

Rappelons que le 22 octobre dernier, le Centre québécois du droit de l’environnement (CCQDE) et la section québécoise de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) ont déposé une demande d’injonction provisoire pour faire stopper ces travaux, qui sont réalisés dans l’habitat essentiel désigné légalement pour cette espèce.

Dans la décision rendue en milieu d’après-midi, vendredi, la juge Baugé « ordonne à la défenderesse Ville de Longueuil, ainsi qu’à ses employés, représentants, mandataires, sous-traitants, et toute personne agissant en son nom ou pour son compte, de suspendre les travaux de prolongement du boulevard Béliveau, à Longueuil, et tous autres travaux connexes sur les infrastructures souterraines d’aqueduc et d’égouts, pour valoir jusqu’au 8 novembre 2021, à 17 h. »

Le tribunal a conclu qu’à défaut d’ordonner une suspension des travaux pour une période de 10 jours « l’habitat essentiel de la Rainette risque d’être irrémédiablement corrompu, avec pour conséquence la mise en péril de cette espèce. »