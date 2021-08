Environnement

L’essence au plomb officiellement éradiquée de la planète

(Nairobi) L’essence au plomb n’est plus utilisée dans aucun pays du monde, a annoncé lundi le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), saluant une « étape majeure » qui permettra de sauver chaque année plus de 1,2 million de vies et d’économiser plus de 2400 milliards de dollars.