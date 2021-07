En raison des nombreux incendies de forêt qui sévissent au pays, Environnement Canada a publié lundi des avis de smog et de mauvaise qualité de l’air pour la majorité des régions du Québec.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Des concentrations élevées de particules fines sont prévues et entraîneront une mauvaise qualité de l’air », peut-on y lire sur le site internet d’Environnement Canada.

Les régions touchées par des avertissements de smog sont l’Abitibi, le Témiscamingue, la Beauce, Gatineau et la Haute-Gatineau, La Tuque, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Lachute, St-Jérome, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, Mont-Laurier, Montmagny, Montréal, Laval, Saint-Hyacinthe, Vaudreuil et Québec.

« De la fumée en provenance des feux du nord-ouest de l’Ontario entraîne présentement une mauvaise qualité de l’air. Ces conditions devraient se maintenir jusqu’à mardi matin », indique l’agence fédérale.

Des avis de mauvaise qualité de l’air ont aussi été annoncés pour Chibougamau, du parc national du Mont-Tremblant, de Saint-Michel-des-Saints, du réservoir Gouin, de Pontiac et de la réserve faunique La Vérendrye et des Laurentides. Dans ces régions, la fumée rend la qualité de l’air mauvaise et réduit la visibilité.

La seule région épargnée les avertissements est Charlevoix.

La fumée d’incendie de forêt, soit un mélange de particules et de gaz en constante évolution, contient de nombreux produits chimiques pouvant présenter des risques pour la santé, précise Environnement Canada.

« Une toux inhabituelle, l’irritation de la gorge, des maux de tête et l’essoufflement comptent parmi les symptômes possibles. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l’asthme, sont plus à risque », peut-on lire sur le site internet de l’agence fédérale.