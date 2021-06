Dans les quartiers Saint-Michel, Parc-Extension et Cartierville, dans le nord de Montréal, on compte actuellement 11 journées par année où la température dépasse les 30 °C. Dans 20 ans, ce nombre se situera entre 30 et 40 jours, selon les projections du consortium Ouranos. D’ici là, le projet Vert le nord espère bien avoir planté suffisamment d’arbres pour réduire les îlots de chaleur encore trop nombreux dans ce secteur de la ville.

Éric-Pierre Champagne

La Presse

Un simple coup d’œil à la carte des îlots de chaleur à Montréal permet de constater que le travail ne manquera pas dans le nord de la ville. Dans certains secteurs, l’asphalte et le béton dominent clairement le paysage. Lors des journées de canicule, par exemple, la température observée peut varier de plusieurs degrés selon qu’on se trouve dans un îlot de chaleur ou près d’une zone végétalisée.

Vert le nord, un projet lancé l’an dernier par l’organisme Ville en vert, ne manquera pas de boulot.

Le projet vient de recevoir une subvention de 1 million de dollars du gouvernement du Québec dans le cadre de la stratégie d’adaptation aux impacts des changements climatiques. L’objectif est de réduire les îlots de chaleur en végétalisant des lieux comme des stationnements, des parcs, des espaces publics et privés.

« Nous avons une dizaine de projets prévus cet été », explique Tiphanie Lebeaupin, responsable des communications pour le projet Vert le nord. L’un de ces projets permettra de planter quelque 200 vivaces, arbres et arbustes, dont 70 arbres.

« Habituellement, nous plantons des arbres qui ont 4 ou 5 ans, il faut alors compter de 15 à 20 ans avant qu’ils n’atteignent leur maturité », précise Mme Lebeaupin.

Des impacts concrets

Selon une étude française menée en 2017, un arbre à maturité peut évaporer quotidiennement jusqu’à 450 L d’eau par jour, soit l’équivalent de cinq climatiseurs fonctionnant 20 heures par jour.

Les conséquences néfastes des îlots de chaleur sont aussi bien connues, notamment sur la santé humaine. On les retrouve également en plus grand nombre dans les quartiers défavorisés où les espaces verts et la canopée sont généralement moins importants. Or, d’ici 2100, il pourrait y avoir jusqu’à 74 jours par année où la température dépassera les 30 °C à Montréal.

IMAGE FOURNIE PAR VERT LE NORD Carte des îlots de chaleur urbains à Montréal

Selon les prévisions d’Ouranos, les températures estivales moyennes pourraient grimper de 3 à 5,8 °C d’ici 80 ans.

Vert le nord ne sera pas le seul projet du genre cet été. Au total, huit organisations se partagent 8 millions de dollars (1 million par organisme) pour lutter contre les îlots de chaleur.

Verdir le sud, un projet porté par plusieurs écoquartiers, s’attaquera aux quartiers LaSalle, Verdun, Sud-Ouest et Ville-Marie. Des projets similaires seront déployés à Laval, Repentigny, Saguenay, Drummondville, Sherbrooke et Gatineau.

Différentes essences d’arbres seront utilisées, confirme Tiphanie Lebeaupin, question de ne pas reproduire les erreurs du passé alors que le frêne a longtemps été l’arbre par excellence en milieu urbain.

Or, depuis l’apparition de l’agrile du frêne, le paysage de nombreuses villes s’est trouvé complètement transformé.

Une récente étude menée par l’Université McGill prévoit d’ailleurs que les frênes auront complètement disparu des paysages urbains d’ici 2060 en Amérique du Nord. D’ici là, Vert le nord espère bien avoir réussi à verdir le maximum d’espace pour faire face aux impacts du réchauffement climatique qui seront de plus en plus concrets pour bien des Montréalais.

Les arbres à privilégier

Un citoyen qui souhaiterait contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur en plantant un arbre sur son terrain devrait-il favoriser une espèce plutôt qu’une autre ? « Toute plantation va aider contre les îlots de chaleur », signale Michel Labrecque, conservateur et chef de division, recherche et développement scientifique au Jardin botanique. « Mais pour les arbres, il faut privilégier ceux qui font le plus d’ombre et qui se déploient à l’horizontale. »

Parmi les essences les plus prometteuses, il y a le tilleul, le chêne rouge et l’érable de Norvège. Ce dernier, cependant, a le défaut d’envahir tout un secteur avec ses graines (samares) qui germent facilement. Certaines villes en Amérique du Nord ont même commencé à l’interdire. Pour ces arbres dits à grand déploiement, il faut compter de 15 à 20 ans avant qu’ils n’offrent leur plein potentiel. Pour des citoyens qui ont moins d’espace, M. Labrecque suggère l’amélanchier ou l’érable de l’Amour.