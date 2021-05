Au Québec, les émissions de GES provenant des transports routiers ont augmenté de 59 % entre 1990 et 2018.

Le PQ en faveur d’un débat public et d’une réflexion sur la taxation

(Québec) Il est temps d’avoir un débat public sur la pollution en hausse constante générée par l’automobile au Québec.

Patrice Bergeron

La Presse Canadienne

C’est ce que réclame le Parti québécois (PQ), en suggérant qu’il faut ouvrir la porte à une hausse éventuelle des prix des carburants et des taxes plus élevées sur les véhicules plus polluants.

Le député péquiste Sylvain Gaudreault a appelé le comité scientifique formé récemment par le gouvernement à examiner les conclusions du tout dernier rapport du commissaire au développement durable

Ce rapport déposé jeudi conclut que le Québec est un cancre en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) causées par le transport routier parmi un groupe d’États comparables.

Le commissaire Paul Lanoie démontre que des incitatifs financiers ou des taxes plus élevées sur les carburants à la pompe ont permis de réduire la pollution dans ces pays plus efficacement qu’au Québec.

En entrevue avec La Presse Canadienne vendredi, Sylvain Gaudreault a affirmé que ce rapport est un signal fort pour que le gouvernement bouge sur ce front.

Il réclame également que le nouveau comité consultatif sur les changements climatiques mis sur pied par le gouvernement examine le rapport du commissaire et fasse des recommandations.

