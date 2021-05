Krzysztof Welfeld et Joska Harvey, mécaniciens à l’atelier Culture Vélo

De Montréal à Rimouski, les ateliers communautaires de mécanique de vélo sont de plus en plus nombreux au Québec. Moyennant un faible coût d’abonnement, les ateliers proposent aux cyclistes d’entretenir et de réparer eux-mêmes leurs vélos, sous la supervision de mécaniciens.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Devant un problème mécanique, certaines personnes vont cesser d’utiliser leur vélo ou vont s’en débarrasser. Pourtant, ça prendrait quelques minutes à le réparer », affirme Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec.

L’objectif des ateliers est de rendre le cycliste apte à effectuer de petites réparations. Pour un coût d’abonnement variant entre 15 et 25 $ par année, les membres ont accès à toute une bibliothèque d’outils et peuvent se procurer des pièces neuves ou usagées.

« On a de petites pièces neuves sur place, comme des câbles de freins, de vitesses, des gaines, des chaînes et des chambres à air. Les membres peuvent commander des pièces spécifiques chez nos fournisseurs. On a aussi plein de pièces de vélo usagées », énumère Maude Cournoyer-Gendron, bénévole à l’atelier La Remise, rue Beaubien à Montréal.

Un service demandé

À l’atelier La Remise, une quinzaine de bénévoles sont présents à l’année pour accompagner les membres dans leurs réparations. « En ce moment, on a quatre plages horaires par semaine et l’atelier est déjà plein. Avec le printemps, nous allons en ouvrir plus pour nous adapter à la demande », explique Mme Cournoyer-Gendron.

Les bénévoles ont également noté une augmentation de leurs membres au cours de la dernière année.

On a vu beaucoup de personnes qui s’intéressent à la réparation de vélo ou à la mécanique de vélo pour la première fois depuis la pandémie. On a beaucoup de nouveaux membres qui arrivent avec très peu de connaissances et qui sont prêts à apprendre. Maude Cournoyer-Gendron, bénévole à l’atelier La Remise

Les ateliers s’adaptent

Quelques rues plus loin, au cœur du parc Jarry, deux conteneurs maritimes ont été repeints et recyclés en atelier. Pour respecter les mesures sanitaires, les bénévoles se sont dotés de supports à vélo portables qu’ils peuvent aisément installer à l’extérieur de l’atelier. « On a aussi préparé des petites boîtes à outils individuelles », indique Joska Harvey, mécanicien à l’atelier Culture Vélo à Montréal.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’atelier Culture Vélo est aménagé dans deux conteneurs repeints installés au cœur du parc Jarry.

Avec la pénurie de vélos neufs, les bénévoles s’attendent à recevoir une hausse des demandes pour la réparation de vélos. « On va essayer de maintenir le plus possible le rythme et de répondre à tous les clients », dit M. Harvey.

Il indique que les mois d’avril à juin sont souvent les plus achalandés, parce que les cyclistes préparent leur vélo pour la saison. « En ce moment, on est ouverts quelques jours par semaine, mais en dehors des heures d’ouverture, on fonctionne aussi sur rendez-vous », dit le mécanicien.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dans les ateliers communautaires, de nombreuses pièces, souvent difficiles à trouver ailleurs en boutique, sont mises à la disposition des membres.

Dans les ateliers, plusieurs pièces mises à la disposition des membres proviennent de dons de vélos. « S’il manque seulement un petit ressort pour réparer son dérailleur, on a beaucoup de chances de le trouver dans un atelier. Tandis que dans une boutique normale, on devrait parfois remplacer le dérailleur au complet », explique Mme Bebronne. C’est le cas pour les anciens modèles de vélos, qui ont fréquemment besoin de pièces spécifiques pour leur réparation.

Et pas question de baisser les bras devant un vélo qui demande de trop grosses réparations.

Les bénévoles ont tout le temps nécessaire, ce qui leur permet de réparer des choses qui ne seraient pas réparées par des mécaniciens professionnels. Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec

Des initiatives similaires

La réparation de vélos gagne en popularité dans le monde. Au mois de mai dernier, la France a investi 100 millions d’euros dans la réparation de vélos. Les citoyens avaient accès à une aide de 50 euros pour réparer leur vélo.

Depuis le début du projet, 1 387 368 Français ont bénéficié de cette aide, chez 4371 réparateurs différents. Au total, le projet a permis de financer 1,9 million de réparations, selon la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB).

> Consulter la liste des ateliers communautaires de mécanique vélo au Québec