Recyclage

Les Québécois peinent toujours à faire le tri

(Montréal) Cette vieille guirlande de Noël en plastique défraîchie, qui n’était plus tellement jolie, il était plus que temps de s’en débarrasser. Comme elle est en plastique, et par définition mauvaise pour l’environnement, on ne la jette pas : on la met dans le bac de recyclage.