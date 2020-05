«Pandémie» et «Quarantaine», espoirs pour la sauvegarde des pumas

(Córdoba, Mexique) « Pandémie » pour la femelle et « Quarantaine » pour le mâle : deux pumas sont nés récemment dans un zoo de l’est du Mexique, un espoir pour cette espèce en danger dans le pays.

Agence France-Presse

Les deux animaux au pelage tacheté sont nés le 20 mars, cinq jours après la naissance d’un tigre, baptisé Covid, dans ce zoo de la ville de Cordoba, dans l’État de Veracruz.

Avec ces noms, « Pandemia » et « Cuarentena » en espagnol, « il s’agit de faire prendre conscience au monde entier que nous devons être plus responsables et unis face à la crise », a expliqué à l’AFP Gonzalo Rodriguez, responsable du zoo Africa Bio Zoo.

Les deux petits pumas viennent grossir les rangs de l’espèce « puma concolor », protégée au Mexique car considérée comme en voie d’extinction dans ce pays.

Selon M. Rodriguez, les taches sur le pelage des bébés pumas disparaissent au bout de quelques mois.

Les parents de « Pandémie » et « Quarantaine » appartiennent à une famille de pumas récupérés dans un cirque après la promulgation d’une loi en 2015 interdisant les spectacles avec des animaux au Mexique.

« Ils sont nés d’une reproduction naturelle pendant la période de confinement dû à la COVID-19 », a précisé à l’AFP la vétérinaire du zoo, Kitzia Rodriguez.

Selon elle, la gestation d’environ trois mois a été facilitée par un niveau de stress plus faible et une pollution moindre en raison du confinement.

« Il n’y avait presque personne (dans le zoo). Le stress que peut provoquer la présence de visiteurs peut les toucher, mais cette fois ce n’était pas le cas », a-t-elle expliqué.