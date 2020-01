Les Balkans étouffent sous une épaisse brume toxique

(Sarajevo et Belgrade) Sarajevo, Pristina, Belgrade et Skopje étouffent. L’hiver s’est installé sur les Balkans et avec lui une épaisse brume toxique alimentée pour partie par le charbon et le bois dont se chauffent des habitants privés d’énergie plus propre par la pauvreté.