Les plastiques à usage unique interdits dès 2021

Le premier ministre Justin Trudeau a fait cette annonce lundi matin dans une réserve naturelle de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie.

Les détails sur la manière dont une telle interdiction sera mise en oeuvre restent inconnus, mais le gouvernement mènera des recherches pour déterminer le meilleur plan d'action, fondé sur des preuves scientifiques.

M. Trudeau a déclaré que la situation du plastique dans les dépotoirs et de la pollution des océans et des voies navigables avait atteint un point de rupture et que des mesures s'imposaient.

Au Canada, moins de 10 % du plastique utilisé est recyclé et, sans changement dans leurs habitudes, les Canadiens jetteront pour 11 milliards de produits en plastique d'ici 2030.

Les produits pourraient inclure des articles à usage unique tels que des pailles, des bouteilles d'eau, des sacs en plastique, des ustensiles de cuisine, des bâtonnets, des récipients de restauration rapide, etc.

Lors du dernier sommet du G7, le Canada et quatre autres grandes économies ont signé une charte selon laquelle, d'ici 2040, tout le plastique produit dans leur pays sera réutilisé, recyclé ou brûlé pour produire de l'énergie. Les États-Unis et le Japon se sont abstenus de signer.

Le gouvernement fédéral a l'intention de collaborer avec les provinces, les territoires et les municipalités afin d'établir des normes pour les entreprises qui vendent de tels produits.

La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, à Toronto, et le ministre des Pêches et des Océans, Jonathan Wilkinson, en Colombie-Britannique, doivent faire lundi des annonces similaires.