Legault veut réduire la consommation de pétrole de 40 % d'ici 2030

« Si on veut réduire nos GES [gaz à effet de serre, NDLR] et, en même temps, s'enrichir, il faut augmenter le pourcentage d'électricité dans notre économie », a-t-il dit.

« En remplaçant le pétrole qu'on importe par notre électricité, on fait d'une pierre deux coups : on réduit nos émissions de GES et on s'enrichit », a-t-il ajouté.

Le plan prévoit des investissements sans précédent dans le transport collectif. Le premier ministre a dressé une liste de sept projets qu'il souhaite compléter ou mettre en branle.

• Réseau électrique métropolitain (REM)

• Extension du REM sur la Rive-Nord et la Rive-Sud

• Prolongement de la ligne bleue du métro

• Construction d'un tramway à l'est de Montréal

• Construction d'un tramway sur le boulevard Taschereau, sur la Rive-Sud

• Construction d'un tramway à Québec

• Construction d'un projet de transport sur rail à Gatineau

La liste omet toutefois le projet de ligne rose défendu par la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

M. Legault souhaite que trains, tramways, wagons et autobus fonctionnent à l'électricité et qu'ils soient « en grande partie » fabriqués au Québec.

« Au lieu de pomper notre argent dans les coffres des pétrolières, on va garder notre argent ici, pour créer de la richesse ici, pour les gens d'ici », a dit M. Legault.

Le plan prévoit aussi l'électrification des bâtiments afin qu'ils soient chauffés et climatisés à l'énergie propre. Enfin, Québec souhaite accroître l'usage de l'électricité dans les entreprises afin de réduire l'usage des combustibles fossiles.

Champagne satisfait

L'initiateur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, a passé la fin de semaine au Conseil général de la CAQ, dont il est devenu membre dans l'espoir d'influencer ses positions sur l'environnement. Il a salué le discours de M. Legault.