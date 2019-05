Climat: enfants conscientisés, parents influencés

Famille et idéologie

« Les parents climatosceptiques sont plus susceptibles de tenir compte des arguments de leurs enfants parce qu'ils ne les voient pas comme des adversaires idéologiques », explique Danielle Lawson, candidate au doctorat à l'Université d'État de la Caroline du Nord, qui est l'auteure principale de l'étude publiée à la mi-mai dans la revue Nature Climate Change. « Nous avons eu l'idée de ce projet, qui jumelle les cours de sciences sur le climat à des projets concrets comme la protection des nids de tortue et à des discussions entre les enfants et les parents, après avoir vu l'impact de cours similaires sur d'autres sujets, comme le recyclage ou l'orientation sexuelle. Les enfants sont très bons pour faire évoluer les mentalités de leurs parents, les amener à réévaluer leurs préjugés. »

Filles et garçons

L'étude mesurait l'intérêt des enfants et des parents envers les changements climatiques, et le désir de changer ses habitudes pour s'y adapter et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, sur une échelle de 16 points. En moyenne, le cours et les discussions avec leurs parents ont fait augmenter l'intérêt des parents pour ce dossier de 3,9 points. « L'augmentation de l'intérêt était particulièrement importante chez les parents plus conservateurs, et aussi chez ceux qui avaient des filles plutôt que des garçons, dit Mme Lawson. Le résultat avec les filles nous a surpris. Il se peut que ce soit parce que les filles de cet âge, 10-12 ans, ont plus de capacités de communication que les garçons. Ou alors, que les parents de filles ont moins tendance à aborder des sujets scientifiques avec elles, selon le stéréotype que la science intéresse plus les garçons. »

Évitement climatique

Cette étude permet-elle de prédire l'impact du mouvement de grèves climatiques d'élèves et d'étudiants lancé par la Suédoise Greta Thunberg, qui exige des changements radicaux au mode de vie moderne et qui, encore hier, manifestait aux côtés de jeunes dans les rues de Stockholm ?