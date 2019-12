Crouler sous les emballages

Les boîtes de prêt-à-cuisiner livrées à domicile sont devenues en quelques années un marché de 150 millions au Canada. La formule est séduisante, mais génère une énorme quantité d’emballages. Notre journaliste a commandé trois repas par semaine pour sa famille pendant un mois, auprès des quatre entreprises les plus populaires au Québec. Après 12 soupers, elle croulait sous le carton et le plastique. Et la majorité de ces emballages, contrairement à ce qu’on fait valoir aux consommateurs, ne pourront jamais être recyclés. Une enquête de Katia Gagnon et de Martin Tremblay.