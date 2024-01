(Québec) Le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) octroie finalement aux écoles un délai supplémentaire pour la transmission des notes de la deuxième étape des élèves qui font une demande d’admission au cégep.

Cette volte-face de l’organisme, qui reçoit les demandes d’admission pour 32 cégeps publics du Québec, survient dans le contexte où l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES) déplorait la semaine dernière que ses élèves, dont certains ont manqué près de cinq semaines d’école pendant la grève, soient pénalisés par les règles normalement en vigueur.

Dans une communication écrite qui a été envoyée aux écoles, que La Presse a pu consulter, le SRAM indique qu’il pourra « exceptionnellement recevoir la transmission des résultats scolaires des élèves de la 5e secondaire jusqu’au 4 mars 2024 à midi pour le 1er tour des admissions de l’automne 2024 ».

« Ce délai supplémentaire de 10 jours vise à permettre aux écoles les plus sévèrement touchées par la grève de transmettre des résultats scolaires à jour pour le dossier d’admission de leurs élèves de la 5e secondaire. La date limite pour soumettre et compléter une demande d’admission au 1er tour demeure toutefois inchangée, soit le 1er mars 2024 à 23 h 59 », est-il écrit.

Contactée par La Presse, la présidente de l’AMDES, Kathleen Legault, a confirmé l’information et s’est réjouie de la décision.

« Ça nous aide beaucoup », a-t-elle souligné, alors que son organisation s’inquiétait que les élèves de la cinquième secondaire à Montréal deviennent des « finissants de deuxième classe » sans ce délai supplémentaire.

Pour être admis au cégep, les élèves doivent postuler dans les programmes de leur choix par l’entremise des services régionaux d’admission au collégial, comme le SRAM et le SRACQ, entre autres. Ces organismes procèdent à l’analyse des dossiers, selon un système de tours. Après chaque tour, les programmes contingentés et les cégeps les plus convoités ont de moins en moins de places disponibles.

Au Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ), le directeur général Marc Viens précise que l’organisme reçoit chaque année des bulletins tardifs pour la deuxième étape et que ces résultats seront également considérés cette année s’ils sont remis par les écoles avant le 4 mars.