(Québec) Le gouvernement Legault confirme la hausse des droits de scolarité des étudiants venant des autres provinces canadiennes et rend conditionnelle une partie du financement des universités McGill et Concordia à la francisation de 80 % de leurs étudiants non québécois.

Dans une lettre envoyée aux recteurs des trois universités anglophones du Québec, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, annonce officiellement que les droits de scolarité des étudiants venant des autres provinces canadiennes passeront de 9000 $ à 12 000 $ par année. Elle avait proposé au départ que la facture atteigne 17 000 $.

Elle va de l’avant comme prévu avec la nouvelle tarification pour les étudiants étrangers. Elle fixe un tarif plancher à 20 000 $ pour ces étudiants, somme sur laquelle le gouvernement percevra 3000 $.

Les fonds amassés grâce à ces deux mesures serviront à augmenter le financement des universités francophones.

« La situation démographique et linguistique dans la région de l’Estrie étant distincte de celle de la grande région de Montréal », l’Université Bishop’s pourra continuer d’accueillir un nombre fixe d’étudiants d’autres provinces au tarif actuel de 9000 $ « pour un total de 825 exclusions tarifaires à terme ».

Dès 2024-2025, Québec veut que les universités anglophones « commencent leurs efforts de développement des compétences en français et modifient leurs politiques linguistiques afin d’inclure clairement leur engagement à cet égard ».

Québec leur demande qu’à partir de 2025-2026, « 80 % des nouveaux inscrits non québécois dans un programme d’études anglophone atteignent le niveau 5 à l’oral selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français au terme de leur programme de grade de premier cycle ».

Le gouvernement « soutiendra l’atteinte de ces objectifs via la politique de financement » des universités. « Toutefois, une partie du financement pour les étudiants non québécois sera assujettie à l’évaluation et au développement des compétences en français par les établissements ».

L’Université Bishop’s devra elle aussi franciser 80 % de ses étudiants non québécois, mais contrairement à McGill et Concordia, « son financement ne sera pas conditionnel à l’atteinte de cette cible ».